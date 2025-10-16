Prima pagină » Actualitate » Scandal într-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de €

Scandal într-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de €

Mihai Tănase
16 oct. 2025, 08:29, Actualitate
Scandal într-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de €
Foto: Profimedia images

Locatarii complexului rezidențial de lux Onix Park Residence din nordul Capitalei se confruntă cu un scandal major după ce au primit somații de deconectare din partea furnizorilor de apă și electricitate. Administratorul acuză sute de proprietari de rea voință pentru că refuză să-și plătească întreținerea, în condițiile în care majoritatea au „mașini de sute de mii de euro” în fața blocului.

Sute de locatari ai complexului Onix Park Residence din nordul Bucureștiului au ajuns în pragul disperării după ce au primit somații oficiale de la furnizorii de utilități, care amenință că vor sista alimentarea cu apă și curent electric începând cu luna octombrie.

Situația este cu atât mai gravă cu cât unele blocuri au 11 etaje, iar o parte dintre locatari, inclusiv persoane cu probleme medicale, riscă să rămână fără lifturi funcționale.

Administratorul complexului, Adrian Popescu, director general al Splai Services SRL, dă vina pe locatarii restanțieri.

„Stau în mașini de sute de mii de euro, dar în schimb nu-și plătesc cheltuielile la utilități, ce, Dumnezeu! Apoi stau și reclamă că nu știu ce”, a declarat acesta pentru Libertatea.

230 de proprietari, datornici la lista de întreținere

Complexul Onix Park Residence are 564 de apartamente, în care locuiesc aproximativ 1.200 de persoane, iar întreținerea lunară ajunge în medie la o sumă modică, în jurul a 300 de lei, la care se adaugă o taxă de administrare de 2,5 lei pe metru pătrat.

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții asociației de proprietari, 230 de apartamente au datorii la întreținere, însă majoritatea restanțelor reprezintă întârzieri de o lună.

Doar câteva zeci de locatari au acumulat sume mai mari de 2.000 de lei, iar un proprietar are o datorie record de 11.000 de lei.

Pentru că toate contractele de utilități sunt colective, întreaga comunitate este afectată de neplata unor locatari.

„Dacă au restanțe, și sunt peste 200 de restanțieri din 564 de apartamente, normal că se ajunge în situație critică”, spune Popescu.

Administratorul recunoaște că recuperarea datoriilor este dificilă și durează ani întregi.

„Cred că până la urmă o să ajungem la firme de recuperări creanțe care să-i streseze zilnic cu telefoane, pentru că văd că nu se poate cu vorba bună”, a adăugat acesta.

Proprietarii acuză: „Administratorul a tolerat datoriile ani de zile”

Locatarii care și-au achitat întreținerea la zi spun că sunt victimele unei administrări defectuoase, acuzând Splai Services că a tolerat restanțierii și nu a luat măsuri legale la timp.

„Tu nu poți să stai patru ani fără să recuperezi datoriile. Unde ajungi?”, a spus un reprezentant al proprietarilor.

Asociația de proprietari a intentat deja un proces împotriva Splai Services SRL, cerând predarea administrării complexului, a contractelor și a documentației tehnice. Procesul a fost deschis la 1 aprilie 2025, iar primul termen este programat în noiembrie 2025.

„Solicităm în instanță să preluăm noi, ca asociație de proprietari, administrarea complexului, astfel încât să putem plăti utilitățile direct, fără intermediar”, a explicat sursa citată.

Datorii uriașe la utilități de bază

La începutul lunii octombrie, datoriile complexului către furnizorul Euro Apavol se ridicau la 242.726 de lei, potrivit ultimei notificări primite pe 1 octombrie 2025.

Situația a dus deja la întreruperi temporare: curentul a fost tăiat pe 9 octombrie, fiind repus în aceeași zi, iar unul dintre lifturi este nefuncțional din cauza restanțelor la firma Schindler România, care refuză să intervină până când contractul nu este trecut pe numele asociației.

„La etajul 11 locuiește o doamnă cu o tijă în picior. Nu poate urca pe scări. Liftul e blocat, iar scările nu comunică între corpuri”, a declarat un proprietar.

Acesta spune că locatarii au sesizat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, întrucât în caz de incendiu sau urgență medicală echipajele nu pot ajunge la etajele superioare.

„Când alegi să te muți într-o comunitate, ți se prezintă avantajele și dezavantajele. Dar nu te aștepți ca, în 2025, într-un complex de lux, să rămâi fără apă sau lift”, a comentat un locatar nemulțumit.

