Scandalul crucii întoarse la UNTOLD ia amploare. Un consilier PNL din Cluj cere organizatorilor să garanteze că nu vor mai fi blasfemii pe scenă

Ceea ce trebuia să fie un spectacol memorabil pe scena UNTOLD s-a tranformat într-un scandal cu iz religios ce a ajuns și în sfera politică. Consilierul județean Bashar Molhem s-a declarat revoltat după ce pe scena festivalului de la Cluj a fost prezentată crucea cu Iisus răstignit invers, cerând organizatorilor să asigure respectarea valorilor religioase în viitor.

Consilierul județean liberal Bashar Molhem (PNL) a transmis un mesaj public de revoltă după ce, în timpul unui show al trapperului Ian la UNTOLD, crucea creștină cu Iisus răstignit a fost afișată întoarsă pe scenă. Molhem spune că a așteptat câteva zile pentru a analiza situația „cu calm”, dar sentimentul de revoltă a rămas, potrivit G4Media.ro.

„Am mers la UNTOLD cu gândul să mă bucur de muzică, de atmosferă, de energia acelui moment în care Clujul devine capitala bunei dispoziții. Dar am trăit și un episod care m-a durut profund: pe scenă, un solist a batjocorit semnul Sfintei Cruci”, a declarat consilierul, precizând că este o „linie roșie care nu trebuia și nu trebuie trecută cu vederea”.

Molhem a arătat că, deși respectă libertatea de exprimare a artiștilor, batjocorirea Sfintei Cruci reprezintă o lipsă de respect față de Dumnezeu și față de credincioși, fiind „o rană pentru cei care văd în cruce speranță, putere, iubire”.

Consilierul a făcut un apel către organizatorii festivalului UNTOLD să garanteze că astfel de „blasfemii pe scenă” nu se vor mai repeta, afirmând că tinerilor trebuie să li se promoveze respectul, toleranța și bunul simț într-o societate afectată deja de ură, dezbinare și agresivitate.