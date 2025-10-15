Scandalul rezerviști-MApN se amplifică. Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, chemat la INSTRUCȚIE militară. Ce l-a nemulțumit

După ce inițial rezerviștii din provincie au primit ordine de chemare la exerciții militare, acum a venit rândul rezerviștilor din București și Ilfov. Printre cei care au primit ordinul MApN se numără și Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, care a reacționat imediat pe pagina sa de Facebook. Andrei spune că nu chemarea în sine l-a deranjat, ci lipsa informațiilor esențiale din documentul primit de la MApN.

Ministerul Apărării a transmis, zilele acestea, mii de ordine de chemare la exerciții militare rezerviștilor din Capitală și din județul Ilfov, care au efectuat armata înainte de 2004. Exercițiul are ca scop verificarea bazei de date și actualizarea nivelului de pregătire militară, transmite MApN.

Printre „norocoșii” care au primit ordinul de chemare la instrucție militară se numără și Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”. Andrei a povestit experiența pe pagina sa de Facebook, menționând că documentul i-a fost adus personal de un polițist, cu doar două zile înainte de data exercițiului.

„Astăzi am primit (prin poliție, la ușă, în jurul orei 14) un ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare, pentru… poimâine. Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și m-aș fi ales cu o amendă”, a scris Roșu pe Facebook.

„Nu chemarea e problema, ci comunicarea”

Fostul artist a spus că nu s-a opus chemării la instrucție, însă consideră că modul de comunicare al MApN ar trebui îmbunătățit.

„După ce am citit documentul, mi-am dat seama că ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț: unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren), ce tip de echipament trebuie să aducem, dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi, sau un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări, și, mai ales, să fie trimis din timp, nu cu doar două zile înainte. Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe. Și cred că ar fi corect ca, pentru cei care din motive morale sau de conștiință nu doresc să participe la eventuale confruntări armate, să fie clar comunicată alternativa legală – serviciul alternativ civil, care este prevăzut de lege. Exercițiile de mobilizare pot avea un scop legitim – instruirea, organizarea, pregătirea – dar felul în care sunt comunicate și organizate face toată diferența între încredere și confuzie…”, a scris Roșu.

Cum arată, în realitate, o zi de instrucție

După postarea sa, un alt rezervist i-a răspuns lui Roșu, explicând detaliat cum s-a desfășurat o zi de instrucție:

„Nu trebuie să aduci nimic. Primești tot, de la șosete până la centură, totul nou. Dimineața suntem primiți cu apă și cafea, apoi echipați. Se merge în poligon, se fac exerciții de tragere și prezentări despre armament și prim ajutor. Se servește masa, iar până la ora 14 ești acasă. Totul decurge respectuos și organizat”, a scris rezervistul.

Acesta a menționat, totuși, că echiparea completă a zecilor de mii de foști militari reprezintă „o risipă bugetară semnificativă”.

„Nu e vorba de panică, ci de claritate”

După reacțiile din mediul online, Roșu a revenit cu un nou mesaj pe rețelele de socializare: „Să învățăm de la elvețieni. Am postat ieri câteva sugestii despre cum poate fi îmbunătățit ordinul de chemare a rezerviștilor, astfel încât să genereze cât mai puțină panică și cât mai puține întrebări.

Mulți au interpretat postarea mea — despre un ordin absolut normal pentru o țară aflată lângă o zonă de război — ca pe o posibilă înrolare pentru front. Dar intenția mea a fost alta.

De aceea, m-am gândit să scriu câteva rânduri despre cum decurge o situație similară în Elveția — o țară care, deși neutră, are una dintre cele mai bine pregătite și bine organizate armate din lume.

De altfel, elvețienii au un sistem interesant: după instruirea inițială, revin anual, de la 18 până la 50 de ani, pentru câte două-trei săptămâni de pregătire militară.

Nu e vorba de o mobilizare permanentă, ci de o formă de menținere a pregătirii și disciplinei – un exercițiu de responsabilitate civică și organizare exemplară.

Un ordin de chemare la armată (Aufgebotsbefehl / Marschbefehl) pentru rezerviști (sau pentru persoanele supuse serviciului militar de repetiție) în Elveția conține aproximativ aceleași informații ca cel românesc, dar are, în plus, câteva detalii de bun-simț și — foarte important — se trimite cu cel puțin 14 zile înainte (nu cu 1-2 zile):

Locul de chemare => instrucțiuni de orientare sau hartă locală.

Condiții de deplasare și transport => Indicații privind mijloacele de transport (de ex. transport gratuit cu trenul autobuz etc., în uniformă) – ordinul dă dreptul de a călători gratuit pe rețelele publice.

Uniformă și echipament => Ce uniformă trebuie purtată la chemare (uniforma de serviciu, eventual uniforme speciale).

Ce echipament personal este necesar (armă personală, echipament individual, obiecte, materiale de dormit, documente, medicamente etc.)

Instrucțiuni procedurale => Ce să facă dacă nu a primit ordinul personal cu suficient timp înainte (de ex. cu mai putin de 14 zile înainte) – în acest caz, destinatarul trebuie să raporteze autorității competente. Aici sunt incluse numere de contact (ceea ce lipseste din varianta romaneasca).

Instrucțiuni privind cazarea și alimentația la locul chemării, dacă nu locuiește în apropiere. O zi frumoasă!”, a scris Roșu.