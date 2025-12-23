Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources

ANAF a început să ceară de la Gabriel Resources Limited suma de 46.779..769 lei care reprezintă datoriile la stat. Pentru a recupera banii, agenția va vinde acțiunile pe care compania canadiană le deține la SC Roșia Montană Gold Corporation. ANAF va urmări ca toate tranzacțiile să fie legale și să protejeze valoarea acțiunilor și patrimoniul companiei.

Agenția spune că scopul este să apere interesele statului și să asigure un mediu economic corect.

