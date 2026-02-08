Prima pagină » Știri externe » Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest

08 feb. 2026, 15:57, Știri externe
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe cei aproximativ 10 mii de oameni care au participat, seara trecută, la marșul anti-Olimpiadă.

Premierul Italiei a redistribuit pe pagina sa de Instagram un videoclip – de la postul american Fox News – cu imagini de la ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine de aseară din Milano. Meloni i-a numit pe participanți „dușmanii Italiei și italienilor“

„Mii și mii de italieni lucrează, în aceste ore, pentru ca totul să funcționeze cum trebuie în timpul Jocurilor Olimpice. Mulți o fac voluntar, pentru că vor ca Națiunea lor să arate bine, admirată și respectată.
Apoi sunt ei: dușmanii Italiei și italienilor, care demonstrează „împotriva Jocurilor Olimpice”, și duc aceste imagini la televiziunile din jumătate de lume. Asta după ce alții au tăiat cablurile de cale ferată pentru a împiedica pornirea trenurilor.
Solidaritate, încă o dată, forțelor de poliție, orașului Milano, și tuturor celor care își vor vedea munca subminată de aceste bande de criminali.“, a scris Giorgia Meloni pe instagram.

Acte de sabotaj multiple

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au avut loc trei incidente suspecte pe liniile feroviare italiene: cabluri tăiate pe linia Bologna-Veneția, lângă Castel Maggiore, un dispozitiv exploziv rudimentar a fost găsit pe linia Bologna-Padova și un incendiu raportat lângă gara Pesaro. Poliția nu a exclus o posibilă legătură cu Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a declarat agenţia ANSA.

Conflictele de sâmbătă din Milano

Marșul de sambată a fost organizat de CIO (Comitetul Olimpic Nesustenabil), împotriva Jocurilor Olimpice Milano-Cortina și a prezenței agenților americani ICE în oraș.

Aproximativ 10.000 de persoane au participat la marșul anti-olimpic, scrie Rai News. După ce au trecut prin Corvetto și au avut loc ciocnirile cu forțele de ordine, protestatarii s-au diminuat dramatic, lăsând doar câteva sute de oameni în picioare la colțul dintre Corso Lodi și Piazzale Brenta.

Protestatarii au mărșăluit cu numeroși copaci din carton, simbolizând pomii tăiați la Cortina pentru a face loc arenelor olimpice. Pe lângă numeroasele pancarte care protestau împotriva guvernului Meloni, sloganul cel mai recurent a fost „cele mai nesustenabile Jocuri Olimpice din toate timpurile ”.

Mai multe instituții media străine, care sosiseră în oraș pentru a relata despre Jocurile Olimpice, s-au alăturat și ele demonstrației pentru a documenta protestul.

