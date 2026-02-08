Prima pagină » Sport » Chipciu a erupt după CFR – U Cluj: „Înjurau de familie, de morți, de toate cele”

08 feb. 2026, 15:43, Sport
După CFR – U Cluj 3-2, Alexandru Chipciu a analizat meciul și a vorbit despre scandalul dintre Bergodi și Cordea.

Chipciu l-a ironizat pe Cordea, dar și pe Rareș Vidican, despre care a spus că a arbitrat foarte slab.

CFR Cluj are șapte victorii consecutive și e miraculos pe loc de play-off, 41 de puncte, după ce până acum a avut un sezon sub orice așteptări.

La CFR Cluj – U 3-2 au marcat Damjan Djokovic (5), Lorenzo Biliboc (10), Mario Camora (43), respectiv Dan Nistor (29) și Mouhamadou Drammeh (83).

Partida a fost condusă de Rareș Vidican, asistenți Andrei Constantinescu și Marius Badea, arbitru VAR a fost Sorin Costreie și asistent VAR a fost Andrei Antonie.

„De ce să spunem că a fost un meci nebun? E mult spus, cred. În primul rând, terenul a fost aproape impracticabil pentru fotbal. Era mai mult de rugby. Dar nu caut scuze, pentru că și ei au jucat pe același teren.

Am fost supărat din cauza greșelilor pe care le-am făcut, dar acum sentimentul e de mândrie. Chiar dacă am pierdut și sună ciudat, mă duc bucuros acasă pentru că am jucat fotbal. Am avut 70% posesie. Vreau să fiu de partea astea a baricadei. Per total, sunt fericit. Dacă vom juca la fel, și cred că o vom facem, e greu să ratăm play-off-ul. O să fie un play-off puternic. CFR are o formă bună, a legat victorii. Noi învățăm din înfrângerea asta, chiar dacă sună a clișeu. Desfășurarea meciului nu m-a dezamăgit. După primele minute, a fost doar o echipă pe teren. La cum s-a desfășurat meciul, prefer să pierd cum am făcut-o.

Arbitrajul mi s-a părut foarte, foarte slab! În prelungiri nu s-a jucat nimic. Toate faulturile… Slab! Asta e părerea mea. Arbitrajul a fost foarte, foarte slab. Chiar dacă poate nu a influențat foarte mult meciul. Iar adversari… Cordea a dat în mine și sărea și plângea el. E sexism dacă spun «Dacă ești bărbat…». Dar să sari și să plângi la fiecare duel… E deprimant! La fiecare fază ceri fault! Te lovești de mine, sari și te plângi, deși tu lovești… Eu nu aș vrea să fiu un astfel de fotbalist.

La final nu știu de ce s-a întâmplat. Am înțeles că merita roșu Cordea… Dar, spun încă o dată, arbitrajul a fost… Nu zic că a tras într-o direcție, dar a fost subțire.

În tribune au fost mai mult fani de la U Cluj. Doar la ei m-am gândit, nu m-a interesat de ceilalți suporteri. Asta e. Vreau doar să spun că au fost multe injurii de pe banca lor la adresa arbitrului. I-am zis și lui Rareș (n.r- arbitrul Rareș Vidican). Incredibil. Să înjuri de familie, de morți, de toate cele. Și nu se ia nicio măsură. Continuăm în stilul ăsta. Asta e România și mergem mai departe”, a declarat Alexandru Chipciu.

