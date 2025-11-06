Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat astăzi verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și compania Gabriel Resources, firma implicată în controversatul proiect minier de la Roșia Montană.

ICCJ a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca măsură de garanție pentru recuperarea sumei de 46.779.769 lei, cheltuieli de arbitraj suportate de statul român.

Măsura administrativă fusese dispusă de ANAF, dar contestată de companie în instanță. Recursul a fost respins astăzi, iar decizia este definitivă.

