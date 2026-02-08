Prima pagină » Știri externe » O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein

O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein

08 feb. 2026, 17:01, Știri externe
O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein

Teorii ale conspirației despre presupusa asasinare a lui Jeffrey Epstein în celula sa au fost răspândite pe internet încă de la momentul morții sale. Noile înregistrări video dezvăluite publicului contrazic rapoartele oficiale că omul de afaceri controversat, acuzat de pedofilie, proxenetism și trafic sexual, s-ar fi spânzurat pe 10 august 2019.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție din SUA conțin o înregistrare video din noaptea morții omului de afaceri. O  persoană neidentificată, îmbrăcată în ținută portocalie, a urcat pe scara care ducea chiar spre celula miliardarului. Ora înregistrării evenimentul: 22:39. Filmarea a fost realizată de Centrul de Corecție Metropolitan. Autoritățile au indicat că ar fi fost un deținut escortat când se urca la etaj, potrivit CBS News.

Cine i-a descoperit cadavrul lui Epstein?

Rapoartele oficiale susțin că Epstein s-ar fi sinucis dimineața, înainte ca trupul său neînsuflețit să fie descoperit la ora  6:30, când un ofițer îi aducea masa. Nu s-a putut determina ora momentului decesului.  La Fox News, directorul adjunct de atunci al FBI, Dan Bongino, a declarat vara trecută:

„Este o înregistrare video clară ca la lumina zilei, că el este singura persoană de aici care intră. Puteți vedea asta”.

În ziua morții lui Epstein, erau doi ofițeri care supravegheau zona în care era închis Epstein, Bonhome și Noel. Ofițerul Bonhome, care lucrase pe tura de noapte, a fost înlocuit de un alt ofițer, Michael Thomas. El a fost cel care i-a descoperit trupul atârnat al lui Epstein câteva ore mai târziu, la ora 06:30.

Cei doi ofițeri, puși sub acuzare penru rapoarte false

Thomas și Noel nu au numărat și verificat toți deținuții la ora 3 dimineața, nici la ora 5 dimineața. Ei n-au veriicat nici starea de sănătate a lui Epstein din 30 în 30 de minute. Investigatorii îi suspectează pe ofițeri că ar fi adormit în tură. Cei doi au fost puși sub acuzare pentru că au falsificat rapoartele, deși ei susțin că i-au verificat pe toți deținuții.

Thomas le-a spus anchetatorilor că l-a descoperit pe Epstein în celula sa la scurt timp după ora 6:30 dimineața, pe 10 august, și că l-a scos din poziția în care era spânzurat.Anchetatorii l-au întrebat ce s-a întâmplat cu lațul cu care s-ar fi spânzurat omul de afaceri.

„Nu-mi amintesc să-i fi scos lațul. Chiar nu-mi amintesc”, a răspuns el.

„Nu-mi amintesc să-i fi scos chestia aia de la gât.”

Thomas a adăugat că l-a găsit pe Epstein dezbrăcat de la brâu în sus, neavând cămașa de deținut. Potrivit rapoartelor, cămașa i-ar fi fost tăiată de pe corpul lui Epstein la momentul când a fost găsit fără suflare și a fost readusă în penitenciar de la spital.

Sursa Foto: Departamentul de Justiție

Autorul recomandă: Cu două zile înainte de a muri, Jeffrey Epstein și-a ales moștenitorii averii sale de sute de milioane de dolari. Cine a fost principalul beneficiar?

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
16:51
Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
CONTROVERSĂ Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest
15:57
Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest
INEDIT Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
15:22
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
VIDEO Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
14:24
Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
ALEGERI Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii
13:29
Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii
MISTER Cazul care zguduie Statele Unite: O celebră jurnalistă NBC își caută disperată mama. „Am primit mesajul vostru și vom plăti“. Ce scrisori au primit mai multe instituții media americane
12:34
Cazul care zguduie Statele Unite: O celebră jurnalistă NBC își caută disperată mama. „Am primit mesajul vostru și vom plăti“. Ce scrisori au primit mai multe instituții media americane
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Continentele Pământului ar fi mult mai vechi decât se credea, sugerează cele mai vechi minerale ale Terrei
SHOWBIZ Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”
17:19
Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”
ACCIDENT Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
17:08
Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
VIDEO Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă
16:17
Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 februarie 2026. Report de peste 4,18 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
16:00
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 februarie 2026. Report de peste 4,18 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SPORT Chipciu a erupt după CFR – U Cluj: „Înjurau de familie, de morți, de toate cele”
15:43
Chipciu a erupt după CFR – U Cluj: „Înjurau de familie, de morți, de toate cele”
SCANDAL Fost lider PNL și membru al clanului Pian este anchetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist: „Te bat! Mă filmezi! Șterge tot!”
15:29
Fost lider PNL și membru al clanului Pian este anchetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist: „Te bat! Mă filmezi! Șterge tot!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe