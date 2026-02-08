O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein

Teorii ale conspirației despre presupusa asasinare a lui Jeffrey Epstein în celula sa au fost răspândite pe internet încă de la momentul morții sale. Noile înregistrări video dezvăluite publicului contrazic rapoartele oficiale că omul de afaceri controversat, acuzat de pedofilie, proxenetism și trafic sexual, s-ar fi spânzurat pe 10 august 2019.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție din SUA conțin o înregistrare video din noaptea morții omului de afaceri. O persoană neidentificată, îmbrăcată în ținută portocalie, a urcat pe scara care ducea chiar spre celula miliardarului. Ora înregistrării evenimentul: 22:39. Filmarea a fost realizată de Centrul de Corecție Metropolitan. Autoritățile au indicat că ar fi fost un deținut escortat când se urca la etaj, potrivit CBS News.

Cine i-a descoperit cadavrul lui Epstein?

Rapoartele oficiale susțin că Epstein s-ar fi sinucis dimineața, înainte ca trupul său neînsuflețit să fie descoperit la ora 6:30, când un ofițer îi aducea masa. Nu s-a putut determina ora momentului decesului. La Fox News, directorul adjunct de atunci al FBI, Dan Bongino, a declarat vara trecută:

„Este o înregistrare video clară ca la lumina zilei, că el este singura persoană de aici care intră. Puteți vedea asta”.

În ziua morții lui Epstein, erau doi ofițeri care supravegheau zona în care era închis Epstein, Bonhome și Noel. Ofițerul Bonhome, care lucrase pe tura de noapte, a fost înlocuit de un alt ofițer, Michael Thomas. El a fost cel care i-a descoperit trupul atârnat al lui Epstein câteva ore mai târziu, la ora 06:30.

Cei doi ofițeri, puși sub acuzare penru rapoarte false

Thomas și Noel nu au numărat și verificat toți deținuții la ora 3 dimineața, nici la ora 5 dimineața. Ei n-au veriicat nici starea de sănătate a lui Epstein din 30 în 30 de minute. Investigatorii îi suspectează pe ofițeri că ar fi adormit în tură. Cei doi au fost puși sub acuzare pentru că au falsificat rapoartele, deși ei susțin că i-au verificat pe toți deținuții.

Thomas le-a spus anchetatorilor că l-a descoperit pe Epstein în celula sa la scurt timp după ora 6:30 dimineața, pe 10 august, și că l-a scos din poziția în care era spânzurat.Anchetatorii l-au întrebat ce s-a întâmplat cu lațul cu care s-ar fi spânzurat omul de afaceri.

„Nu-mi amintesc să-i fi scos lațul. Chiar nu-mi amintesc”, a răspuns el.

„Nu-mi amintesc să-i fi scos chestia aia de la gât.”

Thomas a adăugat că l-a găsit pe Epstein dezbrăcat de la brâu în sus, neavând cămașa de deținut. Potrivit rapoartelor, cămașa i-ar fi fost tăiată de pe corpul lui Epstein la momentul când a fost găsit fără suflare și a fost readusă în penitenciar de la spital.

Sursa Foto: Departamentul de Justiție

