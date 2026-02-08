Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Iată ce venituri încasează cei care conduc metrourile bucureștene. De menționat faptul că salariile au fost influențate de o majorare a acestora începând cu anul trecut și variază în funcție de vechime, sporuri, orele lucrate.

În 2026, salariile conductorilor de metrou (funcția oficială fiind de Mecanic de locomotivă/Ramă electrică de metrou) sunt determinate de Contractul Colectiv de Muncă (CCM) valabil pentru perioada 2024-2025, ale cărui prevederi se aplică și în prima parte a anului 2026. Cel mai recent, veniturile au fost influențate de o majorare salarială semnificativă aplicată începând cu anul 2025. Însă, cât ajunge să încaseze lunar un conductor Metrorex, acum, în 2026?

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026

De asemenea, de reținut faptul că salariile variază considerabil în funcție de vechime, orele lucrate (noapte sau de weekend) și sporurile acumulate. Luând în considerare aceste detalii, un salariu net este de aproximativ 8.000 – 11.000 RON lunar. Se adaugă sporurile.

Structura salariului la Metrorex este complexă, salariul de bază fiind completat de numeroase sporuri specifice muncii în subteran. Mai înainte de toate, luăm în considerare majorarea recentă a salariilor, care a avut loc în 2025.

Conform negocierilor sindicale finalizate la începutul lui 2025 (după amenințări cu greva), s-a obținut o creștere salarială de 1.050 RON brut pentru fiecare salariat. Aceasta a intrat în vigoare retroactiv sau efectiv din 2025 și este inclusă în grila actuală din 2026.

Există și o listă cu sporurile principale de care beneficiază conductorii Metrorex.

Spor de tunel (condiții grele): Este unul dintre cele mai mari sporuri, reprezentând între 20% și 40% din salariul de bază, aplicat pentru timpul lucrat în subteran.

Spor de vechime: Se aplică progresiv, ajungând până la 25% pentru angajații cu mulți ani în sistem.

Spor de noxe: O sumă fixă sau procentuală pentru condițiile de muncă.

Spor de noapte și weekend: Pentru turele efectuate în aceste intervale, aceastea sunt plătite suplimentar.

Aceștia au și o serie de beneficii, precum:

Tichete de masă: În valoare maximă (aprox. 30-40 RON/zi), adăugând circa 600-800 RON la venitul lunar net.

Permis de călătorie: Gratuitate pe rețeaua Metrorex și CFR (în anumite condiții).

Primă de pensionare: Conform noului CCM, la pensionare se pot acorda prime echivalente cu câteva salarii de bază.

Vă reamintim că în 2025 au existat mai multe proteste intentate de sindicaliștii, arătându-și nemulțumirile față de pachetul salarial. Precum și în alți ani, și în 2025 au dorit să obțină o indexare a veniturilor în raport cu inflația.

