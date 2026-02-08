Prima pagină » Actualitate » Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt

08 feb. 2026, 14:45, Actualitate
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Iată ce venituri încasează cei care conduc metrourile bucureștene. De menționat faptul că salariile au fost influențate de o majorare a acestora începând cu anul trecut și variază în funcție de vechime, sporuri, orele lucrate.

În 2026, salariile conductorilor de metrou (funcția oficială fiind de Mecanic de locomotivă/Ramă electrică de metrou) sunt determinate de Contractul Colectiv de Muncă (CCM) valabil pentru perioada 2024-2025, ale cărui prevederi se aplică și în prima parte a anului 2026. Cel mai recent, veniturile au fost influențate de o majorare salarială semnificativă aplicată începând cu anul 2025. Însă, cât ajunge să încaseze lunar un conductor Metrorex, acum, în 2026?

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026

De asemenea, de reținut faptul că salariile variază considerabil în funcție de vechime, orele lucrate (noapte sau de weekend) și sporurile acumulate. Luând în considerare aceste detalii, un salariu net este de aproximativ 8.000 – 11.000 RON lunar. Se adaugă sporurile.

Structura salariului la Metrorex este complexă, salariul de bază fiind completat de numeroase sporuri specifice muncii în subteran. Mai înainte de toate, luăm în considerare majorarea recentă a salariilor, care a avut loc în 2025.

Conform negocierilor sindicale finalizate la începutul lui 2025 (după amenințări cu greva), s-a obținut o creștere salarială de 1.050 RON brut pentru fiecare salariat. Aceasta a intrat în vigoare retroactiv sau efectiv din 2025 și este inclusă în grila actuală din 2026.

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt

Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026

Există și o listă cu sporurile principale de care beneficiază conductorii Metrorex.

  • Spor de tunel (condiții grele): Este unul dintre cele mai mari sporuri, reprezentând între 20% și 40% din salariul de bază, aplicat pentru timpul lucrat în subteran.
  • Spor de vechime: Se aplică progresiv, ajungând până la 25% pentru angajații cu mulți ani în sistem.
  • Spor de noxe: O sumă fixă sau procentuală pentru condițiile de muncă.
  • Spor de noapte și weekend: Pentru turele efectuate în aceste intervale, aceastea sunt plătite suplimentar.

Aceștia au și o serie de beneficii, precum:

  • Tichete de masă: În valoare maximă (aprox. 30-40 RON/zi), adăugând circa 600-800 RON la venitul lunar net.
  • Permis de călătorie: Gratuitate pe rețeaua Metrorex și CFR (în anumite condiții).
  • Primă de pensionare: Conform noului CCM, la pensionare se pot acorda prime echivalente cu câteva salarii de bază.

Vă reamintim că în 2025 au existat mai multe proteste intentate de sindicaliștii, arătându-și nemulțumirile față de pachetul salarial. Precum și în alți ani, și în 2025 au dorit să obțină o indexare a veniturilor în raport cu inflația.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție
12:59
Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție
FLASH NEWS Petrișor Peiu: „Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA”
12:07
Petrișor Peiu: „Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA”
ALERTĂ Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore. Prognoza detaliată a meteorologilor ANM
11:29
Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore. Prognoza detaliată a meteorologilor ANM
SCANDALOS Un oraș întreg stă de două săptămâni fără apă caldă și căldură. Primarul ridică din umeri, Guvernul Bolojan ignoră problema
11:01
Un oraș întreg stă de două săptămâni fără apă caldă și căldură. Primarul ridică din umeri, Guvernul Bolojan ignoră problema
IMOBILIARE Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
10:53
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
UTILE Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului
09:54
Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Fructul călugărului: dulceață fără zahăr, cu o istorie surprinzătoare
SPORT Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”
15:23
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile”
INEDIT Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
15:22
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare
EXCLUSIV Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
15:00
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
SPORT Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren
14:57
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren
DECES Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
14:34
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer
ULTIMA ORĂ Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul
14:24
Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare: sportiva a fost luată cu elicopterul

Cele mai noi

Trimite acest link pe