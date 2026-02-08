Prima pagină » Știri externe » Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții

08 feb. 2026, 16:51, Știri externe
Partidul premierului japonez, Sanae Takaichi, este pe cale să-și consolideze dramatic puterea în camera inferioară a Parlamentului Japoniei.

Primele proiecţii ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje realizate la închiderea secțiilor de votare, arată că Partidul Liberal Democrat al lui Takaichi ar urma să câştige între 274 și 328 de locuri din totalul de 465 din camera inferioară a Japoniei, relatează The Guardian.

Proiecțiile depășesc cu mult cele 233 de locuri necesare pentru a recâștiga majoritatea pierdută în 2024. Combinate cu locurile obținute de partenerul său minoritar din coaliție, Partidul Inovării din Japonia, partidele ar putea câștiga între 302 și 366 de locuri, a adăugat NHK.

Ultima dată când LDP a obținut majoritatea în Camera Inferioară a fost la alegerile din octombrie 2021, sub administrația Fumio Kishida.

„Vom construi o economie puternică și rezistentă”, spune Takaichi

Prim-ministrul a vorbit cu reporterii, după ce proiecțiile media au arătat triumful partidului său în alegerile anticipate pentru camera inferioară.

„Am subliniat în mod constant importanța unei politici fiscale responsabile și proactive”, a declarat Takaichi.

„Vom prioritiza sustenabilitatea politicii fiscale. Vom asigura investițiile necesare. Sectoarele public și privat trebuie să investească. Vom construi o economie puternică și rezistentă”, a adăugat ea.

 

