Duminică, 8 februarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 29 ianuarie 2026.

Rezultatele la LOTO de duminică, 8 februarie 2026

Loto 6 din 49: ora 18:30

Joker: ora 18:30

Loto 5 din 40: ora 18:30

Noroc: ora 18:30

Noroc Plus: ora 18:30

Super Noroc: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 8 februarie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,33 milioane de lei (peste 4,18 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 44.400 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 527.300 de lei (peste 103.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 493.400 de lei (peste 96.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 32.600 de lei.

