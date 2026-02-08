Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție

Tragedie în munții regiunii Marche din Italia. Sergiu Cătălin Coșoiu (46 de ani), un afacerist român, a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit de trei turiști aflați în drumeție.

Sergiu Cătălin Coșoiu, un afacerist român în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără suflare în munții regiunii Marche din Italia, vineri dimineață, 6 februarie 2026. În urmă cu două săptămâni, pe 23 ianuarie, bărbatul a fost dat dispărut de familie.

Trupul neînsuflețit al afaceristului român a fost găsit de trei turiști aflați în drumeție, în cursul dimineții de vineri, în jurul orei 10:00, într-o zonă acoperită de vegetație densă.

Afacerist român găsit mort în munți

Datele indică faptul că afaceristul român era decedat de mai multe zile, trupul fiind într-o zonă în care accesul este posibil doar pe jos. Operațiunea de recuperare a fost dificilă, fiind un teren accidentat. Echipajele de intervenție au parcurs aproximativ 30-40 de minute pe jos, pentru a recupera trupul.

Bărbatul în vârstă de 46 de ani avea o firmă de construcții, era separat de soție și era tatăl a doi copii.

Pompierii din Tolentino au intervenit la fața locului, alături de echipele specializate Speleo-Alpino-Fluviale din Macerata, Salvamontul italian, personalul medical de urgență și carabinierii, scrie Stiripesurse.ro.

