Prima pagină » Social » Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă

Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă

Ruxandra Radulescu
08 feb. 2026, 16:17, Social
Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă

Cei prezenți zilele acestea pe litoralul Mării Negre au avut surpriza rară de a vedea o vidră care se juca în apă, în zona plajei Eforie Nord.

O vidră a fost filmată de în timp ce înota și se juca în mare, în stațiunea Eforie Nord. Simpaticul animăluț semiacvatic s-a apropiat de stâncile din zona digului, unde câțiva curioși o priveau surprinși.

Vidra nu a părut speriată de prezența oamenilor, înota, făcea scufundări și nu părea deranjată nici de apa rece. Imaginile au fost postate pe social-media, iar utilizatorii au menționat că vidrele obișnuiesc să-și facă adesea apriția și în zona plajei, chiar dacă este mai degrabă un animal adaptat lacurilor.

„Am văzut în iarna aceasta și la Cazinou!”, este unul dintre comentarii.

Un al utilizator a menționat că e posibil să fie una dintre vidrele care și-au găsit habitatul în lacul Belona din Eforie Nord, însă mai vizitează, câteodată, și zona plajei.

„Dacă este în nord cred că este cea care stă în lacul Belona, se mai duce și la mare la pescuit. Stă de ani de zile”

Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor.

Otter

Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte și membrana interdigitala, coada lungă și musculoasă pe care o folosesc la înaintat și schimbarea direcției. Are capul mic și urechile adaptate vieții acvatice. Sunt  acoperite cu pliuri atunci când se află sub apă, menționează rosilva.ro.

Are o blana închisă la culoare, densă și lucioasă, care îi oferă protecție inclusiv sub apă. În general, masculul cântărește până la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mică, de circa 5 kilograme. Lungimea corpului poate ajunge la 1 metru.

Se hrănește în special cu pește, dar consumă și crustacee, amfibieni si nevertebrate acvatice.

FOTO: Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
15:00
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central
ECONOMIE Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
14:45
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt
UTILE Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului
09:54
Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
FLASH NEWS Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
20:27
Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
FLASH NEWS Explozie în București, sâmbătă după-amiază. Sunt două victime
17:14
Explozie în București, sâmbătă după-amiază. Sunt două victime
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Cancan.ro
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Ce se întâmplă doctore
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Continentele Pământului ar fi mult mai vechi decât se credea, sugerează cele mai vechi minerale ale Terrei
SHOWBIZ Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”
17:19
Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia”
ACCIDENT Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
17:08
Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit
ȘOCANT O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein
17:01
O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein
ALEGERI Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
16:51
Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 februarie 2026. Report de peste 4,18 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
16:00
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 februarie 2026. Report de peste 4,18 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
CONTROVERSĂ Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest
15:57
Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest

Cele mai noi

Trimite acest link pe