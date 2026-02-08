Spectacol la malul mării. O vidră a fost surprinsă în timp ce se joacă

Cei prezenți zilele acestea pe litoralul Mării Negre au avut surpriza rară de a vedea o vidră care se juca în apă, în zona plajei Eforie Nord.

O vidră a fost filmată de în timp ce înota și se juca în mare, în stațiunea Eforie Nord. Simpaticul animăluț semiacvatic s-a apropiat de stâncile din zona digului, unde câțiva curioși o priveau surprinși.

Vidra nu a părut speriată de prezența oamenilor, înota, făcea scufundări și nu părea deranjată nici de apa rece. Imaginile au fost postate pe social-media, iar utilizatorii au menționat că vidrele obișnuiesc să-și facă adesea apriția și în zona plajei, chiar dacă este mai degrabă un animal adaptat lacurilor.

„Am văzut în iarna aceasta și la Cazinou!”, este unul dintre comentarii.

Un al utilizator a menționat că e posibil să fie una dintre vidrele care și-au găsit habitatul în lacul Belona din Eforie Nord, însă mai vizitează, câteodată, și zona plajei.

„Dacă este în nord cred că este cea care stă în lacul Belona, se mai duce și la mare la pescuit. Stă de ani de zile”

Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor.

Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte și membrana interdigitala, coada lungă și musculoasă pe care o folosesc la înaintat și schimbarea direcției. Are capul mic și urechile adaptate vieții acvatice. Sunt acoperite cu pliuri atunci când se află sub apă, menționează rosilva.ro.

Are o blana închisă la culoare, densă și lucioasă, care îi oferă protecție inclusiv sub apă. În general, masculul cântărește până la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mică, de circa 5 kilograme. Lungimea corpului poate ajunge la 1 metru.

Se hrănește în special cu pește, dar consumă și crustacee, amfibieni si nevertebrate acvatice.

