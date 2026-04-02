Atmosferă explozivă în Senat, unde adoptarea modificărilor la legea privind combaterea violenței pe stadioane a declanșat un conflict politic major. Ședința de miercuri a fost suspendată după ce opoziția a părăsit sala, iar un moment tensionat cu senatorul Vasile Blaga a amplificat scandalul, arată înregistrarea publică a ședinței Senatului de ieri, 1 aprilie.

Tensiunile au izbucnit imediat după votul asupra proiectului legislativ. Parlamentarii UDMR au contestat rezultatul, ceea ce a dus la schimburi dure de replici între aleși.

În acest context, Vasile Blaga, secretar al Senatului din partea PNL, a avut o reacție nervoasă la adresa vicepreședintelui Mihai Coteț. Momentul a fost surprins cu microfonul deschis:

„Ai belit p… acuma. Dacă n-ai cu cine? N-ai cu cine. Te-ai făcut de minune aici. Ți-am spus…”

Ulterior, sunetul a fost tăiat, însă disputa a continuat în sală.

Conflictul s-a amplificat rapid, iar parlamentarii au început să își aducă acuzații reciproce. Opoziția a decis să părăsească ședința, invocând nerespectarea procedurii de vot.

Aceștia susțin că proiectul ar fi fost trecut în mod nelegal din categoria legilor organice în cea a legilor ordinare, pentru a facilita adoptarea. În urma tensiunilor, lucrările Senatului au fost suspendate.

Ce schimbări aduce noua lege

Legea 4/2008, cunoscută drept „Legea Mitică Dragomir”, a fost modificată și înăsprită.

Noile prevederi obligă organizatorii de evenimente sportive să asigure supraveghere video permanentă în toate zonele stadionului – de la tribune și căi de acces, până la spațiile de comercializare a băuturilor.

În același timp, sancțiunile aplicate suporterilor cresc considerabil, în unele situații chiar de până la zece ori. Modificările introduc reguli mai stricte pentru spectatori. Materialele pirotehnice sunt complet interzise în timpul meciurilor. De asemenea, consumul de alcool va fi sever limitat. Vor putea fi achiziționate doar băuturi cu o concentrație de maximum 5,5%, iar consumul acestora va fi permis exclusiv în zone special amenajate.

