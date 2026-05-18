Dezvăluiri FT. Ce pune la cale Uniunea Europeană: companiile, obligate să cumpere componente de la furnizori din afara Chinei

Uniunea Europeană are în plan să oblige companiile europene să cumpere componente critice de la furnizori din afara Chinei. Concret, scrie Mediafax, UE vrea să impună cel puțin trei furnizori diferiți.

Măsura este o încercare disperată de a reduce dependența blocului comunitar de China.

Ce sectoare din economie sunt vizate

Propunerile se vor a fi un răspuns la restricțiile impuse de Beijing la exportul unor tehnologii esențiale.

Noile reguli ar urma să fie aplicate firmelor care au activitate în câteva sectoare-cheie, precum industria chimică și cea a utilajelor industriale. Potrivit Financial Times, care citează doi oficiali de la Bruxelles, tocmai aceste domenii au reclamat creșterea importurilor ieftine din China.

Pe viitor, legea ar urma să stabilească un plafon, estimat la aproximativ 30-40%, pentru achizițiile de la un singur furnizor. Mai departe, restul componentelor vor trebui achiziționate de la cel puțin trei furnizori diferiți. Iar aceștia nu trebuie să provină din aceeași țară.

Maroš Šefčovič, comisarul european pentru Comerț, urmărește să reducă deficitul comercial al blocului comunitar, cifrat la un miliard de euro pe zi. De asemenea, FT scrie și despre protejarea companiilor de „folosirea comerțului ca armă” de către China.

În 2025, mai multe linii de producție auto din UE s-au oprit după ce Beijingul a impus controale la exportul unor componente. Ca răspuns la măsurile luate de China, Šefčovič pregătește și o serie de tarife punitive pentru produse chimice și utilaje chinezești.

Totul este doar o încercare de a limita creșterea puternică a importurilor, care a afectat producătorii europeni, potrivit oficialilor europeni.

„În multe domenii devenim treptat dependenți de exporturile din China. Dependențele au un preț și, prin urmare, trebuie să ne dublăm eforturile de diversificare”, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei Europene. El a insistat că investițiile masive ale Chinei în producție, sprijinite de subvenții, reprezintă o amenințare urgentă pentru industria UE.

Reuniune la nivelul C.E. în 29 mai

Chiar dacă, deocamdată, sunt într-o fază incipientă, planurile europenilor ar urma să fie prezentate la o reuniune a Comisiei dedicată Chinei, în data de 29 mai. Dacă vor fi aprobate de comisari, o propunere detaliată ar putea fi susținută de liderii UE la un summit programat la sfârșitul lunii iunie.

Potrivit FT, măsurile pregătite la nivelul UE nu ar viza doar China. Un alt oficial a vorbit unele materii prime sau componente chimice care provin, în mare parte, dintr-un număr foarte mic de țări. În context, Uniunea Europeană va încerca să folosească rețeaua sa de acorduri de liber schimb cu peste 70 de țări pentru a construi noi lanțuri de aprovizionare, cu alți producători.

