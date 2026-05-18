Prima pagină » Emisiuni » Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”

Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”

Alexandra Anton Marinescu
Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Stoica, cunoscut drept „Greuceanu”, a vorbit despre perioada în care a practicat rugby la Steaua și despre experiențele care l-au format înainte de a ajunge în sporturile de contact. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Luptătorul spune că rugby-ul a fost sportul care l-a călit fizic și mental și consideră că acolo se formează adevărații sportivi de contact.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul l-a întrebat dacă, în perioada în care juca rugby, existau confruntări dure între jucători. Alexandru Stoica a răspuns că meciurile erau extrem de solicitante și că accidentările sau loviturile făceau parte din normalitatea acelui sport.

„Nu plecai fără un cap spart”

Alexandru Stoica a povestit că a jucat rugby la Steaua și că a trecut prin toate posturile din teren. El spune că avantajul său era forța fizică, dezvoltată încă din copilărie.

„La Steaua am jucat. Da, da, e clar. Meci de meci. Nu plecai fără un cap spart, un ochi vânăt, o coastă fisurată. Am jucat toate posturile posibile.”, afirmă acesta.

Luptătorul consideră că rugby-ul este unul dintre cele mai dure sporturi de contact. El spune că această experiență l-a ajutat ulterior în cariera sa din ring.

„Eram înalt și, fiind mai de la țară, eram foarte puternic. Rugby-ul e un sport care te întărește. Eu acolo cred că se construiesc adevărații bărbați. Rugby-ul mi se pare cel mai dur sport de contact.”, spune Alexandru Stoica.

Acesta și-a amintit și modul în care cluburile sportive recrutau copii direct din școli, lucru pe care spune că și-ar dori să îl mai vadă și astăzi.

„Înainte veneau antrenorii prin școli. Au venit de la lupte, după aceea de la fotbal. Veneau toate cluburile mari să ia copii la sport. Și acum mi-aș dori să văd treaba asta.”, afirmă acesta.

Stoica a explicat că alegerea rugby-ului a fost influențată și de apropierea stadionului de locuința sa.

„Am mers la rugby. Era aproape de casă, făceam 20 de minute până la Steaua.”, conchide acesta.

Recomandarea video

Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
18 mai: ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Lucruri mai puțin știute despre suveranul pontif. A lucrat într-o carieră de piatră. „Nu vă fie frică!”
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Laurette nu scapă de problemele de sănătate după injectarea cu Aquafilling: „Soluția rămasă în picior s-a infectat din nou”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amenzile de circulație se majorează din această vară. Cu cât cresc sancțiunile pentru centură, telefon sau viteză în 2026
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte săptămâni are un an?
FLASH NEWS Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord
12:40
Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord
UTILE Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
12:35
Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
AUTO Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO
12:17
Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO
SURSE Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
12:17
Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
FLASH NEWS Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public, după luni de absență. Unde a fost surprins fostul președinte al României
12:04
Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public, după luni de absență. Unde a fost surprins fostul președinte al României
CONTROVERSĂ Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
12:02
Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“

Cele mai noi

Trimite acest link pe