Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Stoica, cunoscut drept „Greuceanu”, a vorbit despre perioada în care a practicat rugby la Steaua și despre experiențele care l-au format înainte de a ajunge în sporturile de contact. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Luptătorul spune că rugby-ul a fost sportul care l-a călit fizic și mental și consideră că acolo se formează adevărații sportivi de contact.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul l-a întrebat dacă, în perioada în care juca rugby, existau confruntări dure între jucători. Alexandru Stoica a răspuns că meciurile erau extrem de solicitante și că accidentările sau loviturile făceau parte din normalitatea acelui sport.

„Nu plecai fără un cap spart”

Alexandru Stoica a povestit că a jucat rugby la Steaua și că a trecut prin toate posturile din teren. El spune că avantajul său era forța fizică, dezvoltată încă din copilărie.

„La Steaua am jucat. Da, da, e clar. Meci de meci. Nu plecai fără un cap spart, un ochi vânăt, o coastă fisurată. Am jucat toate posturile posibile.”, afirmă acesta.

Luptătorul consideră că rugby-ul este unul dintre cele mai dure sporturi de contact. El spune că această experiență l-a ajutat ulterior în cariera sa din ring.

„Eram înalt și, fiind mai de la țară, eram foarte puternic. Rugby-ul e un sport care te întărește. Eu acolo cred că se construiesc adevărații bărbați. Rugby-ul mi se pare cel mai dur sport de contact.”, spune Alexandru Stoica.

Acesta și-a amintit și modul în care cluburile sportive recrutau copii direct din școli, lucru pe care spune că și-ar dori să îl mai vadă și astăzi.

„Înainte veneau antrenorii prin școli. Au venit de la lupte, după aceea de la fotbal. Veneau toate cluburile mari să ia copii la sport. Și acum mi-aș dori să văd treaba asta.”, afirmă acesta.

Stoica a explicat că alegerea rugby-ului a fost influențată și de apropierea stadionului de locuința sa.