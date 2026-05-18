PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore" enumerate de Ilie Bolojan după consultări

Olga Borșcevschi
Președintele liberalilor Ilie Bolojan a declarat luni, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru nominalizarea premierului, că PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în situaţia în care Guvernul ar fi condus de un premier tehnocrat. El a adăugat că PNL are o pondere de 15% în Parlament.

„Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi şi PSD”

„Am finalizat consultările cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, şi am precizat poziţia noastră. Suntem după o moţiune de cenzură iniţiată de PSD, care, cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte şi PSD. Suntem în situaţia în care PNL are o pondere de 15% în Parlament, şi în acest context, poziţia PNL a fost umătoarea, din decizile luate anterior: PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi PSD. Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi şi PSD. În condiţiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie”, a fost anunţul șefului PNL.

Bolojan a menționat că această poziţie nu este luată din calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru ţara noastră.

Cele trei „greșeli majore” din lumea politică prezentate de Bolojan

„În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greşeli majore, în primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat aşteptări cetăţenilor ţării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depăşind posibilităţile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar (…) Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile, fără să deranjezi pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre. A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acţioneze pentru a menţine echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite şi am ajuns în situaţia în care am ajuns”, a spus liderul PNL.

Ilie Bolojan a mai precizat că a doua eroare majoră a fost să se creeze coaliţii mari, cum a fost coaliţia PSD-PNL, care a avut peste 60%, care „doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar nu au făcut reformele care trebuiau făcute pentru ţara noastră”. „Deci, doar o guvernare pentru funcţii şi nu pentru reforme”, a subliniat el.

„Nu am creat aşteptări care să nu poată fi onorate”

El a spus că în această guvernare, care este la final în momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu a mai repetat aceleaşi greşeli.

„Nu am creat aşteptări care să nu poată fi onorate, am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate. Partidul Social Democrat a continuat cu aşteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate. Am căutat, dacă tot avem o majoritate, să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut, să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiţii pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele europene. Din păcate, în loc ca şi ceilalţi să facă acelaşi lucru, aţi văzut, s-a mers cu frâna de mână trasă, s-au amânat reformele cât a fost posibil. Nu în ultimul rând, am încercat să eliminăm risipa, să corectăm lucrurile care nu sunt în regulă, să eliminăm privilegiile şi acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aş sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român, fără de care nu ne putem gândi că în anii următori vom crea condiţii de dezvoltare şi vom putea să ajutăm categoriile defavorizate, pentru că dacă îţi pierzi banii pe care îi încasezi, n-ai făcut nimic”, a mai explicat el.

Bolojan a subliniat că, având în vedere această situaţie, dacă, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, ar continua o astfel de coaliţie cu Partidul Social-Democrat, nu ar face decât să continue erorile care au fost în perioada trecută.

„Nu vom mai merge pe acest lucru şi vom încerca în perioada următoare să facem ceea ce este nevoie pentru ţara noastră în această formulă de interimat, să guvernăm în aşa fel încât această perioadă foarte importantă legată de renegocierea fondurilor europene, legată de închiderea programului SAFE, legată de funcţionarea bună a instituţiilor statului, să se deruleze în condiţii normale, până când vom avea un nou guvern şi, de asemenea, să fim un partener serios, un partid responsabil, care atunci când se vine cu soluţii reale, este la masă şi-şi asumă răspunderea pentru România”, a adăugat el.

