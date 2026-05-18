Alexandru Stoica despre Tolea: „Ursul siberian” cu voință de fier

Alexandru Stoica, cunoscut în lumea sporturilor de contact drept „Greuceanu”, luptătorul de MMA și kickboxing a vorbit despre respectul din ring. Urmărește aici, integral, emisiunea Martorii.

În lumea luptelor, numele lui Alexandru Stoica apare des în discuții despre putere, voință și stil direct de luptă. Se aduce în discuție și Tolea Ciumac, un sportiv cunoscut pentru stilul său puternic și rezistență.

Lupta și respectul dintre sportivi

În sporturile de contact, fiecare meci înseamnă mai mult decât o victorie. Este vorba despre caracter, disciplină și rezistență. Invitatul vorbește despre adversari cu respect. El spune că Tolea este un om cu o voință rară, greu de doborât.

„Nu există luptător cu inima și voința lui. Așa e el, nativ: e un om bun, e puternic, nu știu ce să zic. E foarte puternic” , afirmă Stoica.

Stilul lui Tolea în ring

Tolea este descris ca un luptător dur, cu multă experiență. Chiar și în condiții grele, el continuă să meargă înainte. Mulți îl văd ca pe un sportiv natural, puternic și rezistent. Acest lucru îl face un adversar dificil pentru oricine.