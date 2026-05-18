Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO.

Schimbări majore pentru șoferi de la 1 iulie. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune un nou sistem de calcul pentru rovinietă.

Prețul de utilizare a rețelei de drumuri naționale va fi diferențiat în funcție de clasa de emisii poluante EURO.

Proiectul de Ordin, aflat în prezent în dezbatere publică, va introduce tarife stricte corelate cu gradul de poluare și durata efectivă de parcurs sau staționare. Au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel: clasa de emisii poluante Euro VI; clasa de emisii poluante Euro V – IV; clasa de emisii poluante Euro III – 0. Pentru vehiculele electrice se aplică nivelul rovinietei prevăzut pentru vehiculele care au clasa de emisii cea mai puțin poluantă – Euro VI.

„Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini”, se arată în proiect.

Rovinieta pentru un vehicul Euro V – IV a fost calculată prin majorarea cu 15% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI, iar rovinieta pentru un vehicul Euro III – 0 a fost calculată prin majorarea cu 30% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI.

În cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele EURO VI, conform anexei la proiect, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 lei pentru un an.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta pentru vehiculele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun

Totodată, pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone prețul rovinietei va fi cuprins între 52 și 67 lei pe o zi, 69 și 90 lei pentru 10 zile, 110 și 143 lei pentru 30 de zile, 173 și 225 lei pentru 60 de zile și 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele sunt cuprinse între 173-225 lei pentru o zi, 231-301 lei pentru 10 zile, 366-477 lei pentru 30 de zile, 579-753 pentru 60 de zile, respectiv 1.931-2.510 lei pentru un an, în funcție de clasa de emisii a vehiculului.

Pentru vehiculele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun, rovinieta va fi de 306-397 lei pentru o zi, 408-530 lei pentru 10 zile, 646-839 lei pentru 30 de zile, 1020-1326 lei pentru 60 de zile, respectiv 3.400-4.420 lei pentru un an. Noile tarife se aplică începând cu data de 1 iulie 2026, potrivit proiectului de Ordin.

