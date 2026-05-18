Prima pagină » Auto » Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO.

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026

Schimbări majore pentru șoferi de la 1 iulie. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune un nou sistem de calcul pentru rovinietă.

Prețul de utilizare a rețelei de drumuri naționale va fi diferențiat în funcție de clasa de emisii poluante EURO.

Proiectul de Ordin, aflat în prezent în dezbatere publică, va introduce tarife stricte corelate cu gradul de poluare și durata efectivă de parcurs sau staționare. Au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel: clasa de emisii poluante Euro VI; clasa de emisii poluante Euro V – IV; clasa de emisii poluante Euro III – 0. Pentru vehiculele electrice se aplică nivelul rovinietei prevăzut pentru vehiculele care au clasa de emisii cea mai puțin poluantă – Euro VI.

„Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini”, se arată în proiect.

Rovinieta pentru un vehicul Euro V – IV a fost calculată prin majorarea cu 15% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI, iar rovinieta pentru un vehicul Euro III – 0 a fost calculată prin majorarea cu 30% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI.

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie

În cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele EURO VI, conform anexei la proiect, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 lei pentru un an.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta pentru vehiculele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun

Totodată, pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone prețul rovinietei va fi cuprins între 52 și 67 lei pe o zi, 69 și 90 lei pentru 10 zile, 110 și 143 lei pentru 30 de zile, 173 și 225 lei pentru 60 de zile și 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele sunt cuprinse între 173-225 lei pentru o zi, 231-301 lei pentru 10 zile, 366-477 lei pentru 30 de zile, 579-753 pentru 60 de zile, respectiv 1.931-2.510 lei pentru un an, în funcție de clasa de emisii a vehiculului.

Pentru vehiculele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun, rovinieta va fi de 306-397 lei pentru o zi, 408-530 lei pentru 10 zile, 646-839 lei pentru 30 de zile, 1020-1326 lei pentru 60 de zile, respectiv 3.400-4.420 lei pentru un an. Noile tarife se aplică începând cu data de 1 iulie 2026, potrivit proiectului de Ordin.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
12:35
Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
AUTO Striker, noul model de la Dacia, surprins în trafic pe o autostradă din România. Imaginile din timpul testelor arată un stadiu avansat de dezvoltare
18:29, 14 May 2026
Striker, noul model de la Dacia, surprins în trafic pe o autostradă din România. Imaginile din timpul testelor arată un stadiu avansat de dezvoltare
AUTO Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului
11:54, 13 May 2026
Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului
AUTO carVertical: Peste 85% dintre mașinile importate din Belgia și verificate în România anul trecut aveau înregistrări de daune
09:31, 12 May 2026
carVertical: Peste 85% dintre mașinile importate din Belgia și verificate în România anul trecut aveau înregistrări de daune
AUTO Amendă de 1.012 lei pentru toți șoferii români care fac acest lucru în timp ce așteaptă la semafor
10:13, 10 May 2026
Amendă de 1.012 lei pentru toți șoferii români care fac acest lucru în timp ce așteaptă la semafor
AUTO Aceste mașini ar putea fi interzise în România, începând cu data de 1 ianuarie 2027. Interdicția UE afectează cele mai populare autoturisme
07:47, 07 May 2026
Aceste mașini ar putea fi interzise în România, începând cu data de 1 ianuarie 2027. Interdicția UE afectează cele mai populare autoturisme
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
18 mai: ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Lucruri mai puțin știute despre suveranul pontif. A lucrat într-o carieră de piatră. „Nu vă fie frică!”
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Laurette nu scapă de problemele de sănătate după injectarea cu Aquafilling: „Soluția rămasă în picior s-a infectat din nou”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amenzile de circulație se majorează din această vară. Cu cât cresc sancțiunile pentru centură, telefon sau viteză în 2026
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte săptămâni are un an?
FLASH NEWS Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei
12:40
Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei
ACTUALITATE Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”
12:30
Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”
SURSE Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
12:17
Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
FLASH NEWS Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public, după luni de absență. Unde a fost surprins fostul președinte al României
12:04
Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public, după luni de absență. Unde a fost surprins fostul președinte al României
CONTROVERSĂ Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
12:02
Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
ACTUALITATE Povestea luptătorului Alexandru Stoica: „Am renunțat la sport și am devenit consumator de droguri”
12:00
Povestea luptătorului Alexandru Stoica: „Am renunțat la sport și am devenit consumator de droguri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe