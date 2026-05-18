În timpul negocierilor de luni de la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv, consilierii prezidențiali au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat, mai mult chiar decât președintele.

Potrivit surselor Gândul, consilierii lui Nicușor Dan au pus mai multe întrebări decât președintele, la negocierile cu partidele, în vederea stabilirii unei majorități parlamentare care să susțină guvernul.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns ferm că nu este de acord cu un premier tehnocrat, nici cu miniștri tehnocrați.

Consilierul prezidențial Radu Burnete ar fi intervenit în două rânduri peste președinte, atât la negocierile cu delegația PSD, cât și la întâlnirea cu delegația AUR, potrivit surselor citate. Burnete i-a întrebat direct pe membrii delegațiilor ce părere au despre un premier tehnocrat, dar și despre varianta unor miniștri tehnocrați.

Răspunsurile au fost negative din partea ambelor delegații. În timp ce PSD a respins categoric aceste variante, AUR a anunțat că a cerut mandat pentru formarea noii guvernări.

