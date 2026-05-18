Sindicaliștii din Guvern au intrat în grevă japoneză. Ei cer plecarea Oanei Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău

Galerie Foto 3
Grevă la Guvern. Foto: Facebook
Controversa în jurul scandalului public legat de compania germană Schwarz Digits continuă. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a anunțat declanșarea grevei japoneze. Aceștia o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că nu își asumă responsabilitatea după apariția unor informații privind presupuse intervenții în favoarea unui operator privat.

În același timp, sindicaliștii cer acum demisia sau demiterea vicepremierului și a ministrului Economiei, Irineu Darău. Despre acesta susțin că ar fi folosit autoritatea funcțiilor pentru a crea „culoare instituționale” unei companii private. Gândul a scris în premieră despre tentativa de trafic de influență a Oanei Gheorghiu care implică gigantul german Schwartz (compania-mamă a Lidl și Kaufland).

Angajații Guvernului continuă protestul după declarațiile vicepremierului

O parte dintre angajații din aparatul de Lucru al Guvernului au protestat luni, în cadrul unei greve japoneze organizate de sindicat. Anunțul vine după ce vicepremierul a refuzat să demisioneze, declarând pentru Gândul că sindicatul ar fi devenit „un instrument politic”.

Sindicaliștii susțin că reacția vicepremierului a amplificat nemulțumirile din instituție, în contextul scandalului izbucnit în jurul companiei Schwarz Digits.

„În semn de protest față de refuzul doamnei Oana-Clara Gheorghiu de a-și asuma răspunderea politică și morală. Precum și față de afirmația jignitoare potrivit căreia SAALG ar fi devenit instrument politic, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză”, au transmis sindicaliştii din Guvern, pe 16 mai.

„Prin această formă de protest, SAALG transmite un mesaj clar: salariații din Aparatul de lucru al Guvernului nu acceptă să fie insultați, disprețuiți sau transformați în țintă politică atunci când cer transparență, integritate și răspundere publică”, mai spuneau sindicaliştii.

Se solicită intervenția Corpului de control al prim-ministrului

După apariția emailurilor, sindicaliștii au solicitat intervenția Corpului de control al prim-ministrului și verificarea activității celor doi demnitari. Astfel, s-ar stabili dacă au acționat sau nu în interes propriu în perioada mandatului. Sindicatul punctează că este nevoie de clarificări privind modul în care au fost purtate discuțiile dintre reprezentanți ai Guvernului și companii private.

Pe 13 mai, fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a acuzat-o public pe Oana Gheorghiu că ar fi trimis două emailuri, de pe adresa oficială de vicepremier. Destinataruu au fost șefii ADR și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Potrivit acuzațiilor, mesajele vizau interesul instituțiilor pentru produsele grupului german Schwarz.

Oana Gheorghiu a făcut mari presiuni

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut presiuni asupra mai multor instituții în interesul grupului german Schwarz, arată din mai multe documente consultate de Gândul. În luna februarie, Gheorghiu a trimis mai multe emailuri de pe adresa oficială a Guvernului. Aceasta întreba diferite instituții dacă sunt interesate de serviciile oferite de gigantul german.

Serviciile ar fi urmat să fie oferite de Schwarz Digits, o filială a grupului. Schwarz deține și Kaufland sau Lidl. Coincidență sau nu, Kaufland a fost un donator extrem de generos în campaniile ONG-ului Oanei Gheorghiu și a finanțat cu 250.000 de euro unul dintre proiecte.

