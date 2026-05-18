Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei

Nava de croazieră MV Hondius, unde a izbucnit o epidemie de hantavirus la începutul acestei luni, a ajuns luni, 18 mai, în portul Rotterdam din Țările de Jos.

25 de membri ai echipajului și doi membri ai personalului medical se aflau încă la bordul navei. Cei 17 cetățeni filipinezi, patru olandezi, patru ucraineni, un rus și un polonez trebuie să fie debarcați și plasați în carantină în port sau la domiciliu, scrie BFMTV.

Toți sunt asimptomatici în acest moment, potrivit companiei de croaziere Oceanwide Expeditions. Plecat din Ushuaia, în Argentina, pe 1 aprilie, vasul va fi supus unei proceduri de dezinfectare și curățare.

Acest vas de croazieră sub pavilion olandez transporta aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări când a izbucnit un focar de hantavirus, care a fost semnalat pentru prima dată, pe 2 mai, de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Până în prezent, trei pasageri au decedat, un cuplu de olandezi și o femeie de origine germană. Trupul femeii de origine germană care a decedat în timpul călătoriei se află încă pe navă.

OMS și-a menținut evaluarea privind „riscul scăzut” legat de focarul de hantavirus. „Riscul pentru sănătatea publică a fost reevaluat pe baza celor mai recente informații disponibile, iar riscul global rămâne scăzut”, a afirmat agenția Națiunilor Unite într-un buletin de evaluare publicat duminică seara. Virusul are însă o perioadă de incubație de câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că ar putea apărea alte cazuri în rândul ocupanților navei în viitor, potrivit OMS.

