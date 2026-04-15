Se închide un simbol al Dubaiului, celebrul hotel de 7 stele, Burj Al Arab

Celebrul hotel de 7 stele, Burj Al Arab, un simbol al Dubaiului se închide. Decizia vine într-o fereastă de oportunitate, în care turismul în regiune a înregistrat o scădere drastică, pe fondul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran. În plus, nici marii contibutori din Rusia și Ucraina nu mai dau năvală, ocupați fiind cu altele.

Grupul Jumeirah, proprietarul hotelului, a anunțat marți că lucrările vor fi realizate în etape și vor dura aproximativ un an și jumătate. Proiectul va fi coordonat de arhitectul francez Tristan Auer, celebru pentru proiectele sale de design interior, preia presa internațională. Hotelul de 321 de metri din Dubai, Burj Al Arab, construit din 1994, a fost lovit de o dronă iraniană. Este al doilea mare hotel din Dubai care este lovit în urma atacurilor iraniene.

Burj Al Arab intră la văruit

Burj Al Arab, un simbol al Dubaiului se închide pentru renovare. Grupul nu a precizat însă în comunicat că hotelul va fi complet închis pe durata renovării.

Burj Al Arab, unul dintre hotelurile emblematice ale lumii, a rămas operațional chiar și după atacul iranian din martie 2026. Acesta a afectat mai multe zone din Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării tensiunilor regionale.

Geamuri sparte de drone iraniene

Hotelul în formă de velă, a suferit avarii minore la începutul lunii martie, după ce fragmente rezultate din interceptarea unui atac cu drone iraniene au lovit fațada clădirii, notează TVR info, citând aceeași sursă.

Potrivit unui angajat al hotelului, lucrările de renovare anunțate nu au legătură cu incidentul din martie și erau planificate de mai mult timp.

În comunicatul transmis, grupul Jumeirah nu a făcut nicio asociere între proiectul de modernizare și conflictul din Orientul Mijlociu.

Momentul ales pentru închidere este însă relevant, având în vedere că războiul a afectat fluxurile turistice către Dubai, perturbările de zbor lovind puternic Emiratele Arabe Unite, companiile de lux avertizând asupra presiunii crescute asupra profitabilității, pe fondul scăderii cererii de cazare.

