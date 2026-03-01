Cea mai înaltă clădire din lume, Burj al-Khalifa din Dubai, a fost lovită de o dronă iraniană

În timpul valurilor de atacuri balistice iraniene asupra bazelor americane din Emiratele Arabe Unite, s-a raportat că o dronă a vizat cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa din Dubai. Din filmare se poate observa cum o dronă iraniană Shahed intră în coliziune cu turnul și provoacă o explozie.

Într-o altă filmare se pot vedea mai multe drone pe fundal, în apropiere de turnul cu o înălțimea de 828 de metri. Dubaiul a fost unul dintre țintele multiple vizate de atacurile balistice iraniene. După atacul americano-israelian asupra Iranului de sâmbătă dimineață, forțele armate ale regimului de la Teheran au trecut la represalii, fiind atacate baze militare americane din țările învecinate.

Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain, Oman, Irak, Kuweit, Siria și Iordania și-au activat sistemele de apărare anti-aeriană și au interceptat mai multe atacuri iraniene. Unele proiectile iraniene (drone Shahed) au lovit ținte civile din Emiratele Arabe Unite și Qatar, provocând moartea a 7 oameni, potrivit rapoartelor curente.

Alte două hoteluri de lux din Dubai, lovite de dronele iraniene „kamikaze”

Sâmbătă, rămășițele unei drone interceptate de sistemul defensiv au declanșat un incendiu lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce resturile unei rachete iraniene interceptate au căzut din cer în timpul unui atac din partea Iranului. Patru persoane au fost rănite. Pe rețelele de socializare au fost distribuite filmări cu „marea minge de foc care a erupt”, precum și cu fumul dens care se ridica deasupra hotelului de 5 stele.

De asemenea, a fost lovit de o dronă iraniană și hotelul de 5 stele din Dubai, Burj al Arab. Zborurile înspre și dinspre Dubai au fost anulate și zeci de români au fost blocați în Dubai. Capitala Emiratului Dubaiului era una dintre destinațiile de lux preferate ale românilor înainte de începerea războiului dintre SUA și Iran.

Vacanțele turiștilor români în Dubai au fost ruinate din cauza atacurilor iraniene

Mai multe zone din Dubai au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au vizat bazele militare ale SUA din Emiratele Arabe Unite. Hotelurile de lux în care se aflau turiștii s-au trezit dintr-o dată sub teroarea rachetelor lansate de regimul ayatollahului Khamenei care pune presiune pe statele arabe aliate cu SUA, care a inițiat atacuri împotriva Iranului. Zborurile au fost anulate și zeci de români au fost blocați în Dubai. Dubaiul era una dintre destinațiile de lux preferate ale românilor.

Ministerul Afacerilor Externe din România a inițiat sesiunea Celulei de Criză la care au participat premierul Ilie Bolojan și ministra de Externe Oana Țoiu. În cadrul ședinței s-a desfășurat o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din Irak, Israel, Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuwei și Emiratele Arabe Unite.

O tânără româncă stabilită în Abu Dhabi, luxoasa capitală a Emiratelor Arabe Unite, a povestit cum a trăit pe viu primele explozii, după contraatacul fulgerător declanșat de Iran ca replică la lovitura americano-israeliană (vezi ultimele detalii despre conflict AICI). Împreună cu familia sa a încercat să se pună la adăpost cât mai rapid.

„Locuim în Abu Dhabi și pare că tocmai a început războiul, s-au auzit de la noi din casă mai multe bubuieli, repetate, de acum vreo oră și ceva, era 12.30 ceasul. Prima dată am auzit câteva bubuieli, și inițial am crezut că sunt artificii”, a povestit românca, potrivit Observatornews. Însă, după numai 10-15 minute, exploziile au continuat, iar situația a devenit cu adevărat periculoasă.

„Ne-am pregătit rapid, am luat geanta de urgență cu acte, am luat bani cash, baterie externă, apă, am pus niște haine, ceva mâncare, și am venit în parcarea subterană, că shelter nu avem. Au mai venit și alți români la noi, unii dintre ei tocmai ce aterizaseră la fix, la ora 12:30, din Maldive”, adaugă tânăra.

În final, tentativa sa și a familiei sale de a părăsi orașul s-a soldat cu un eșec. Locuitorii metropolei au fost somați să se adăpostească în subteran.

Bombardamentele i-au surprins pe membrii familiei lui Adrian Cozma, soţia Adina şi cei doi copii, Alma(5 ani) şi Andrei(7 ani). Duminică, aceştia aveau zbor de întoarcere spre România. Nimeni nu se aştepta la ce avea să se întâmple. Cu câteva ore înainte, copiii zâmbeau fericiţi, alături de părinţi, în pozele făcute în faţa unuia dintre luxoasele obiective turistice. În timp ce se aflau cazaţi la un hotel din apropierea Hotelului Fairmont, de la balcon au văzut cum este bombardată clădirea din faţă. Au apucat să facă doar un film scurt şi câteva poze. Pe video chiar se aude vocea îngrijorată a deputatului Cozma care îşi ia familia şi se îndreaptă spre un adăpost.

Și omul de afaceri, Gigi Nețoiu, a fost blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone. Potrivit relatărilor sale, s-au auzit bubuituri puternice, iar în anumite zone s-au ridicat coloane de fum. Cu toate acestea, el a spus că traficul și activitatea din oraș nu au fost afectate major, iar populația a fost calmă, potrivit Antena 3 CNN.

„Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”, a spus acesta.

