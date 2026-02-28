Prima pagină » Știri externe » Celebrul hotel din Dubai, Burj al Arab, a fost lovit de o dronă iraniană

Celebrul hotel din Dubai, Burj al Arab, a fost lovit de o dronă iraniană

01 mart. 2026, 00:12, Știri externe

Hotelul de 321 de metri de 5 stele din Dubai, Burj Al Arab, construit din 1994, a fost lovit de o dronă iraniană. Este al doilea mare hotel din Dubai care este lovit în urma atacurilor iraniene de sâmbătă. 

Mai multe zone din Dubai au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au vizat bazele militare ale SUA din Emiratele Arabe Unite.

Burj al Arab, al doilea hotel arab lovit în atacurile iraniene

Hotelurile de lux în care se aflau turiștii s-au trezit dintr-o dată sub teroarea rachetelor lansate de regimul ayatollahului Khamenei care pune presiune pe statele arabe aliate cu SUA, care a inițiat atacuri împotriva Iranului.

Zborurile au fost anulate și zeci de români au fost blocați în Dubai. Dubaiul era una dintre destinațiile de lux preferate ale românilor.

Multiple rachete iraniene au vizat Emiratele Arabe Unite, majoritatea fiind interceptate de apărarea anti-aeriană. Însă, rămășițele unei rachete interceptare a lovit hotelul de lux Fairmont The Palm, cauzând o explozie și un incendiu.

Autorul recomandă: Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate

