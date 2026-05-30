Radu Mazăre povestește cum și-a făcut complexul de bungalouri din Madagascar. Fiecare construcție are câte o șopârlă vie

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, și-a refăcut viața, după eliberarea din închisoare, în Madagascar, la peste 8000 de kilometri de România. Alături de soția sa, Roxana, Mazăre și-a construit un resort de vis pe îndepărtatul continent african. Acesta a relatat într-un podcast că a venit pentru prima dată în Madagscar în 2011, atunci când i-a venit ideea să ridice mai multe bungalouri.

„Prima oară am venit aici în 2011, ca atare sunt vreo 15 ani, 14 ani când am venit. Eram pasionat să pasionat ci să facă kitesurf. Am stat într-un golf alăturat. La un moment dat, cel la care stăteam, un francez cu care am și rămas în relații bune, îmi spunea că vrea să facă niște bungalouri în zonă. În timp ce făceam kitesurf pe ocean, am descoperit golful în care sunt eu acum. Am văzut că era eminamente pustiu, era un fel așa de se semijunglă pe uscat. Am intrat pe uscat cumaceta să văd și zic: „ia mai bine să fac eu aici, decât să cumpăr de la cel care îmi făcuse oferta”, a relatat Radu Mazăre.

„A fost o provocare mai mare decât primăria pe care am gestionat-o 15 ani”

Odată ce a decis să pună bazele unui resort în Madagascar, Radu Mazăre s-a confruntat cu găsirea unor muncitori pricepuți la infrastructură modernă.

Fostul edil precizează că finalizarea proiectului a fost mai dificilă decât orice situație pe care a întâlnit-o în cei 15 ani petrecuți la cârma primăriei Constanța.

„Din două-trei bungalouri, am ajuns să facem un resort de patru stele. Sigur, a implicat extraordinar de multă muncă. A trebuit să defrișăm, nu găsești materiale de construcții. Oamenii care sunt, mulți dintre ei, sunt muncitori, dar nu au niciun fel de cunoștințe.

Noi venim din niște țări, să le spunem dezvoltate. Dacă vrei să construiești ceva, faci un contract cu o companie care îți face parte electrică, alta îți face partea de instalații, îi spui ce vrei, ți-o face, ai plătit, ți-a livrat produsul în conformitate cu standardele, cu normele.

Aici nu există așa ceva. Toți spun că „da”, știu să facă. Am luat firma asta să-mi facă instalații, funcționează trei zile după care s-a stricat. De ce? Pentru că de fapt nu se pricep la nimic. Și atunci a fost greu de făcut fără utilaje, fără materiale. O mare provocare. Pot să vă spun că a fost o provocare mai mare decât primăria pe care am gestionat-o 15 ani de zile”, a precizat Radu Mazăre.

Resortul lui Radu Mazăre, concesionat pentru 99 de ani de la un trib local

Resortul lui Radu Mazăre include 16 bungalowuri amplasate pe o suprafață de 1,8 hectare, teren pe care fostul primar al Constanței l-a concesionat pentru 99 de ani de la un trib local.

Investiția inițială a fost de 1,3 milioane de euro, însă dezvoltarea ulterioară, inclusiv construirea unei piscine, a unei săli de forță și a unui restaurant, a ridicat costurile la peste 1,5 milioane de euro.

Radu Mazăre a intrat în politică la mijlocul anilor ”90, iar în noiembrie 1996 a fost ales deputat din partea Partidului Democrat. Un an mai târziu, a demisionat din PD, dar nu și din Parlament, iar la sfârșitul celor patru ani de mandat ca deputat, în iunie 2000, a candidat ca independent la Primăria Constanța pe care a condus-o timp de 15 ani.

Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare, dar a stat cinci

Radu Mazăre a fost eliberat condiționat în 2024, pe 27 mai, după cinci ani petrecuți în închisoare. Magistrații au decis desființarea hotărârii Judecătoriei Sectorului 4, care a respins, în primă instanță, cererea lui Radu Ștefan Mazăre de eliberare condiționată. Fostul edil le-a declarat jurnaliștilor că nu mai este interesat de viața publică.

Radu Mazăre a fost condamnat în februarie 2019 la 9 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedării unor terenuri în Constanţa şi Mamaia. Fostul edil a fost acuzat de abuz în serviciu în formă continuată şi de constituire a unui grup infracţional organizat. Fostul primar al Constanței a fugit în Madagascar în decembrie 2017, iar în mai 2019 a fost arestat, adus în România și încarcerat.

Recomandarea autorului: