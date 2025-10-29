Prima pagină » Actualitate » Se vor acorda vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei angajaților români. Care este singura condiție

29 oct. 2025, 14:30, Actualitate
În câteva zile, cel mai mare angajator al țării va începe împărțirea voucherelor de vacanță de 800 de lei. Vorbim despre ministerul Educației, iar vizați sunt 400.000 de angajați. Există însă și o condiție. Pentru ca întreaga sumă să fie folosită, beneficiarii trebuie să pună încă pe atât. Mulți au anunțat deja că nu mai sunt interesați să ridice tichetele. E drept că ajutorul primit e ceva în plus, însă prețurile din turism cresc de la un an la altul. La Sinaia, cel mai ieftin pachet pentru Revelion de 4 nopți, la hotel de 3 stele costă 6.600 de lei. Cea mai scumpă variantă, la 4 stele cu demipensiune, costă 9200 de lei pentru patru nopți.

La Predeal se pleacă de la 4.900 de lei: 3 nopți, la 3 stele, cu masa festivă și brunch. La Poiana Brașov sunt mai multe variante cu 3.500 de lei, pe noapte.

Între timp, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că banii pentru voucherele de vacanță sunt în conturile de plăți ale Inspectoratelor școlare și că sumele le vor fi virate în scurt timp angajaților. Câte 800 de lei, la jumătate față de anul trecut. Salariații sunt obligați să semneze că vor plusa cu încă 800 de lei, ca să plătească vacanțele. Unii au anunțat că nu vor ridica voucherele.

În primele 8 luni ale anului 2025, au fost emise cu 66% mai puține vouchere de vacanță decât în același interval din 2024. În acea perioadă, încă erau în circulație tichetele cu valoare de 1600 de lei. Însă pe măsură ce acestea se vor epuiza, vor rămâne doar cele de 800 de lei.

Cele mai accesibile opțiuni cu tichete de vacanță sunt, de fapt, Mamaia, cu 3 nopți – 1000 de lei, fără masa, și Mahmudia, 1400 de lei doar cazarea, 3 nopți. Cazarea plus 3 nopți la Herculane este 900 de lei, la 2 stele.

Singura opțiune confortabilă financiar este Băile Herculane: 2 stele, cu mic dejun, 900 de lei, pentru 3 nopți. Potrivit ministerului Finanțelor și ANAT, în august au fost emise chiar cu 70% mai puține tichete și numărul celor decontate a fost la jumătate. Această slăbire a celui mai puternic mecanism de susținere a turismului intern va antrena, probabil, și o scădere a atractivității pieței, potrivit Știrile Pro TV.

