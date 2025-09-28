Prima pagină » Actualitate » Sean Penn: „Avem nevoie de oameni ca CHARLIE KIRK în politică”

28 sept. 2025, 13:49
Actorul Sean Penn a luat atitudine după asasinarea activistului Charlie Kirk, importantă voce a taberei conservatorilor din America și unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui Donald Trump. Printre altele, Penn a declarat că, deși nu împărtășește convingerile lui Kirk, consideră că prezența unor astfel de figuri în politică este esențială.

În opinia sa, acest tip de personaje ajută la stimularea discuțiilor și a compromisurilor pe teme sociale.

„Trebuie să luptăm și să găsim un compromis”

Superstarul de la Hollywood a vorbit într-un interviu acordat publicației The New York Times despre cel mai fierbinte subiect al momentului în SUA.

„Avem nevoie de această dezbatere. Trebuie să luptăm și să găsim un compromis. Actele de violență politică devin uneori la modă, iar modalitatea de a le opri este ca oamenii de conștiință de pe ambele părți să recunoască faptul că o persoană care crede cu adevărat într-o cauză este un prieten”, a spus prodigiosul actor, vedetă a cinematografiei de la Hollywood.

Sean Penn a subliniat că societatea americană are nevoie de înțelegere reciprocă între diferitele tabere politice și de recunoașterea opiniilor divergente ca fiind valide.

„Dacă cineva crede că viața începe de la concepție, iar tu nu poți înțelege acest concept, ești pur și simplu ignorant” – Sean Penn

Charlie Kirk (31 de ani), fondatorul organizației Turning Point USA, a fost ucis pe 10 septembrie, în timp ce ținea un discurs în campusul Universității Utah, din Orem.

