Șeful CNAIR se laudă cu 500 de kilometri de autostradă în mandatul lui

Cristian Pistol a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că au fost deschise circulației peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză de când a preluat mandatul de director general al CNAIR. Oficialul subliniază că, în ciuda crizei, războiului și a prețurilor mari la materiale, autostrăzile și drumurile expres au fost construite.

În postarea de pe Facebook, Cristian Pistol spune că atunci când a venit la CNARI a găsit un PNRR negociat de alți, cu termene pe care nimeni nu le credea posibile. Directorul CNAIR a subliniat că a semnat contractele, a obținut banii, a plătit constructorii înainte de termen și a livrat ceea ce își doreau toți românii, autostrăzi și drumuri expres.

De asemenea, Cristian Pistol a vorbit și despre faptul că pe autostrada A7, constructorul UMB este mobilizat pe toate loturile cu tot personalul disponibil și a transmis că se lucrează inclusiv în regim de trei schimburi. În finalul postării directorul CNAIR a subliniat că în ciuda crizei economice, a războiului la graniță, a prețurilor explozive la materiale și a birocrației sufocante șoselele au fost construite.