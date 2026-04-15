Prima pagină » Actualitate » Șeful CNAIR se laudă cu 500 de kilometri de autostradă în mandatul lui

Șeful CNAIR se laudă cu 500 de kilometri de autostradă în mandatul lui

Șeful CNAIR se laudă cu 500 de kilometri de autostradă în mandatul lui
Cristian Pistol a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că au fost deschise circulației peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză de când a preluat mandatul de director general al CNAIR. Oficialul subliniază că, în ciuda crizei, războiului și a prețurilor mari la materiale, autostrăzile și drumurile expres au fost construite. 

În postarea de pe Facebook, Cristian Pistol spune că atunci când a venit la CNARI a găsit un PNRR negociat de alți, cu termene pe care nimeni nu le credea posibile. Directorul CNAIR a subliniat că a semnat contractele, a obținut banii, a plătit constructorii înainte de termen și a livrat ceea ce își doreau toți românii, autostrăzi și drumuri expres.

De asemenea, Cristian Pistol a vorbit și despre faptul că pe autostrada A7, constructorul UMB este mobilizat pe toate loturile cu tot personalul disponibil și a transmis că se lucrează inclusiv în regim de trei schimburi. În finalul postării directorul CNAIR a subliniat că în ciuda crizei economice, a războiului la graniță, a prețurilor explozive la materiale și a birocrației sufocante șoselele au fost construite.

„Criză economică? Am construit. Război la graniță? Am construit. Prețuri explozive la materiale? Am construit. Birocrație sufocantă? Am construit. 31 de ani a așteptat România o astfel de evoluție. Eu nu am mai așteptat”, a scris Cristian Pistol pe Facebook. 
RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Unde ar putea fi ascunse indicii despre originea codului genetic?
FLASH NEWS Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria
18:05
Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria
SĂNĂTATE Alimentele care îți oferă un aport crescut de proteine. Recomandările făcute de nutriționiști
17:55
Alimentele care îți oferă un aport crescut de proteine. Recomandările făcute de nutriționiști
ECONOMIE Tranzacția de 12,5 milioane de euro prin care Dorinel Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara a fost încheiată oficial. Câți oameni vor fi dați afară
17:55
Tranzacția de 12,5 milioane de euro prin care Dorinel Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara a fost încheiată oficial. Câți oameni vor fi dați afară
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor deblochează programul biletelor de tratament pentru pensionari. Gândul a publicat acuzațiile ministrului Muncii
17:51
Ministerul Finanțelor deblochează programul biletelor de tratament pentru pensionari. Gândul a publicat acuzațiile ministrului Muncii
CONTROVERSĂ Trump amenință că rupe acordul comercial cu Marea Britanie din cauza Iranului. „Nu au fost acolo când am avut nevoie de ei”
17:45
Trump amenință că rupe acordul comercial cu Marea Britanie din cauza Iranului. „Nu au fost acolo când am avut nevoie de ei”
CONTROVERSĂ Războiul din Iran îmbogățește companiile petroliere: 30 de milioane de dolari le intră pe oră în conturi. Un gigant rusesc este pe locul patru la încasări. În top 10 sunt trei companii rusești
17:42
Războiul din Iran îmbogățește companiile petroliere: 30 de milioane de dolari le intră pe oră în conturi. Un gigant rusesc este pe locul patru la încasări. În top 10 sunt trei companii rusești

