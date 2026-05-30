Jamie Lee Curtis este în doliu. Sora ei a murit la 69 de ani. Kelly Curtis a jucat în numeroase filme și seriale

Silviu Bănilă
Kelly Curtis, actriță americană și totodată sora lui Jamie Lee Curtis, a murit, sâmbătă, la vârsta de 69 de ani, scrie Variety.

Jamie Lee Curtis a făcut anunțul despre decesul surorii sale. „Un aloha cald surorii mele mai mari, Kelly Lee Curtis. A decedat în această dimineață. În casa ei. În natură. În pace. A fost prima mea prietenă și confidentă pe viață. Era incredibil de frumoasă și o actriță talentată. Juca un joc al inimii cu ușurință, colecționa broaște țestoase, își iubea familia, natura, muzica, cumpărăturile la second-hand, călătoriile, Facebook-ul și Pokémon Go. Era mândră de rădăcinile sale daneze și de strămoșii evrei maghiari și era o patriotă americană devotată.”, a scris actrița pe Facebook.

„Va fi ținută minte pentru generozitatea ei iubitoare, opiniile aprige, curiozitatea nesfârșită, stilul unic și fursecurile ei pudră cu migdale și semilună de Crăciun, de unde și numele ei, Mătușa Cookie. Kelly încheia întotdeauna orice mesaj sau își ura rămas bun cu o binecuvântare maghiară… Isten Veled, Dumnezeu este cu tine. Isten Veled pentru sora mea a soarelui și a lunii, Tai a mea. Ne vedem mai târziu”, a continuat Jamie Lee Curtis.

Cine a fost Kelly Curtis

Kelly Curtis a jucat alături de sora ei mai tânără în comedia „Trading Places” din 1983. De asemenea, Kelly a fost asistentul lui Jamie la filmele „Freaky Friday”, „Christmas With the Kranks” și „You Again”.

Curtis a jucat rolul Locotenentului Carolyn Plummer în primul sezon al serialului de acțiune „The Sentinel”, produs de UPN.

A jucat, totodată, în “Star Trek: Deep Space Nine,” “The Equalizer,” “Hunter,” “Silk Stalkings,” “LateLine” și “Judging Amy.”

Kelly Curtis a apărut și în filme precum „Magic Sticks” (1987) și filmul de televiziune „Thanksgiving Day” (1990), alături de Mary Tyler Moore. Criticii au mai apreciat-o și pentru rolurile din „False Arrest” și „The Sect”.

În anii recenți, Curtis a fost regizor de documentare, cum ar fi „Marby Jets Are Go” (2018) și „Curling in Stanley” (2019).

Născută în Santa Monica în 1956, Kelly Curtis a debutat pe marele ecran în filmul de aventură „The Vikings” din 1958, în care a jucat alături de părinții ei, Tony Curtis și Janet Leigh, două legende ale cinematografiei.

Jamie Lee Curtis, star de Oscar

Jamie Lee Curtis, sora ei mai celebră, a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, la gala din 2023. Actrița a avut un rol memorabil în comedia neagră cu accente sci-fi „Everything Everywhere All at Once”. Starul în vârstă de 67 de ani este cunoscut și din filme-cult precum „Halloween” și „True Lies”.

