Prima pagină » Știri externe » The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți

The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți

The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Influenceri, vloggeri, publicațiile de știri, platformele educaționale, tot mai mulți creatori de conținut întâmpină în ultimul an o problemă globală. Este așa numitul „internet mort” , iar algoritmii giganticului  Google este învinuit pentru că nu le mai afișează la rezultatele căutării.

În schimb, Google  înlocuiește discret întreg internetul cu propria versiune a realității. Compania controlată de Alphabet  a lăsat internetul în seama boților cu inteligența artificială și a algoritmilor.  Din această cauză, mulți creatori de conținut ajung să ceară donații și taxe de abonament lunar.

Într-un astfel de internet, utilizatorii ajung pradă a dezinformării. Dar nu din partea unor trolli propagandiști ruși umani sau spammeri asiatici, ci din partea unor boți cu AI. Google construise anterior algoritmii tocmai pentru a ascunde și a penaliza știrile false scrise de creatori umani. Și a ajuns în schimb să promoveze știri false generate de AI.

Gemini, chatbotul cu AI de la Google care a fost inspirat după ChatGPT, chiar le-a sugerat internauților „să pună lipici pe pizza și să mănânce pietre”.

50% din internet este „mort”

Site-urile web reale create de oameni sunt îngropate, ascunse prin „shadowban”, în timp ce domenii deturnate cu conținut fals manipulează algoritmul. Creatorii umani pierd traficul, iar conținutul bazat pe AI se răspândește rapid. Și Google chiar continuă să alimenteze mașinăria.

„În prezent, aproape 50% din traficul web este reprezentat de boți. Google a tranzitat în liniște de la un motor de căutare la o cameră de ecou cu buclă închisă, în care AI este antrenat să producă conținut pe placul algoritmilor. Internetul cu care ați crescut a dispărut”, a transmis într-un clip postat pe 30 mai Josh Risser, naratorul de la  The Infographics Show, un canal de YouTube cu 15,4 milioane de abonați. Din 2017, canalul publică zilnic noi clipuri cu grafice și animație pe subiecte variate (geopolitică, armată, sănătate, istorie, mitologie, paranormal, astronomie, economie etc.).

Nu există alternative serioase care să concureze cu Google.  Prin urmare, The Infographics Show  îi îndeamnă pe urmăritori să renunțe pentru „moment” la utilizarea motorului de căutare Google.

Există o veche zicală – Dacă ceva este gratuit, TU ești produsul” – și afirmația n-a fost niciodată mai adevărată decât în cazul Google. Acestea devin centrul unui nou internet. Unul care este din ce în ce mai mult generat de AI și modelat de algoritmi construiți pe baza datelor dumneavoastră. Și pe măsură ce Google se integrează mai adânc în tot mai multe site-uri și își extinde inteligența artificială Gemini în întregul său ecosistem, raza sa de acțiune devine mai greu de evitat. Doar dacă utilizatorii nu încep să pună la îndoială ceea ce li se arată, ies din asta, iau o pauză și încep să creeze ceva nou, a spus The Infographics Show.

„Google promitea o experiență mai bună, una care presupunea renunțarea la promovarea conținutul de calitate scăzută și va facilita găsirea rezultatelor căutate. Prioritizarea indica faptul că schimbarea algoritmului trebuia să vizeze domeniile expirate, paginile generate în masă, site-urile terțe construite doar pentru a promova site-uri web în rezultatele căutării. Acestea erau tactici pe care spammerii le foloseau pentru a manipula Google ani de zile. Această mișcare a avut ca scop să curețe un internet deja construit în jurul algoritmului. Nu a mers conform planului. Practicile au devenit mai mult decât inutile. Au devenit dăunătoare. Ani de performanță  s-au pierdut într-o secundă. Iar site-urile s-au trezit nevoite să o ia de la capăt”. 

Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer

YouTube este năvălit de influenceri care nu există în realitate

Întreg internetul este acum inundat cu conținut „junk” generat de inteligență artificială. Cea mai mare platformă globală de video-uri,  YouTube, a fost invadată de AI Slop. Zilnic sunt publicate milioane de video-uri generate cu AI  care ajung să atragă zeci, sute de mii sau chiar milioane de vizualizări, iar algoritmii îi favorizează și chiar le recomandă milioanelor de utilizatori.

S-a înmulțut numărul canalelor ale unor influencere false care nu sunt deloc umane și reale. Precum Chloe VS History. Aceasta pretinde că se întoarce în timp și explorează Roma antică, Londra Victoriană și Titanicul în filme generate cu AI.

Dincolo de clipurile ilustrate cu multiple erori, în spatele influencerei care are milioane de afișări este un bărbat pe nume Jonathan Laramy, potrivit The Guardian. El le-a dat vestea tuturor fanilor că așa zisa influenceră Chloe nu există. El i-a generat aspectul, vocea, împrejurimile și mișcările cu ajutorul AI.

În ultima perioadă, conducerea YouTube a luat totuși măsuri pentru a combate fenomenul „AI Slop”, demonetizând clipurile cu conținut generat de AI în mod repetitiv.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate

Recomandarea video

Citește și

STUDIU O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
19:56
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
CONTROVERSĂ Scandal între Varșovia și Kiev. Președintele polonez vrea să-i retragă cea mai înaltă decorație lui Zelenski. Ce l-a înfuriat pe Karol Nawrocki
18:51
Scandal între Varșovia și Kiev. Președintele polonez vrea să-i retragă cea mai înaltă decorație lui Zelenski. Ce l-a înfuriat pe Karol Nawrocki
DESTINAȚII Un alpinist american a bătut recordul mondial la escaladarea vârfului Muntelui Everest în doar 10 ore. Care este secretul său
18:05
Un alpinist american a bătut recordul mondial la escaladarea vârfului Muntelui Everest în doar 10 ore. Care este secretul său
VACANȚĂ Bulgaria se pregătește pentru prima vară în euro: Cât îi costă pe români prima vacanță fără leva pe litoralul bulgăresc
17:21
Bulgaria se pregătește pentru prima vară în euro: Cât îi costă pe români prima vacanță fără leva pe litoralul bulgăresc
BIOLOGIE Motivul pentru care carapacea țestoaselor marine din Hawaii sunt gravate cu litere și cifre de către oamenii de știință
16:57
Motivul pentru care carapacea țestoaselor marine din Hawaii sunt gravate cu litere și cifre de către oamenii de știință
CONTROVERSĂ Crește presiunea asupra lui Merz. Zvonurile privind înlocuirea cancelarului german se intensifică. Ce nume apare tot mai des în mass-media germană
15:51
Crește presiunea asupra lui Merz. Zvonurile privind înlocuirea cancelarului german se intensifică. Ce nume apare tot mai des în mass-media germană
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Digi24
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Ce urmărea Rusia în Balcani înainte de Primul Război Mondial?
CINEMA Jamie Lee Curtis este în doliu. Sora ei a murit la 69 de ani. Kelly Curtis a jucat în numeroase filme și seriale
20:54
Jamie Lee Curtis este în doliu. Sora ei a murit la 69 de ani. Kelly Curtis a jucat în numeroase filme și seriale
VIDEO Jandarmeria a capturat un posibil falsificator de bani, în sectorul 2 al Capitalei. Ce au găsit agenții asupra bărbatului
20:52
Jandarmeria a capturat un posibil falsificator de bani, în sectorul 2 al Capitalei. Ce au găsit agenții asupra bărbatului
FLASH NEWS O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
20:26
O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
FLASH NEWS Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
20:15
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
UTILE Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
20:04
Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
VIDEO Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții
19:38
Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții

Cele mai noi

Trimite acest link pe