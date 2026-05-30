The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți

Influenceri, vloggeri, publicațiile de știri, platformele educaționale, tot mai mulți creatori de conținut întâmpină în ultimul an o problemă globală. Este așa numitul „internet mort” , iar algoritmii giganticului Google este învinuit pentru că nu le mai afișează la rezultatele căutării.

În schimb, Google înlocuiește discret întreg internetul cu propria versiune a realității. Compania controlată de Alphabet a lăsat internetul în seama boților cu inteligența artificială și a algoritmilor. Din această cauză, mulți creatori de conținut ajung să ceară donații și taxe de abonament lunar.

Într-un astfel de internet, utilizatorii ajung pradă a dezinformării. Dar nu din partea unor trolli propagandiști ruși umani sau spammeri asiatici, ci din partea unor boți cu AI. Google construise anterior algoritmii tocmai pentru a ascunde și a penaliza știrile false scrise de creatori umani. Și a ajuns în schimb să promoveze știri false generate de AI.

Gemini, chatbotul cu AI de la Google care a fost inspirat după ChatGPT, chiar le-a sugerat internauților „să pună lipici pe pizza și să mănânce pietre”.

50% din internet este „mort”

Site-urile web reale create de oameni sunt îngropate, ascunse prin „shadowban”, în timp ce domenii deturnate cu conținut fals manipulează algoritmul. Creatorii umani pierd traficul, iar conținutul bazat pe AI se răspândește rapid. Și Google chiar continuă să alimenteze mașinăria.

„În prezent, aproape 50% din traficul web este reprezentat de boți. Google a tranzitat în liniște de la un motor de căutare la o cameră de ecou cu buclă închisă, în care AI este antrenat să producă conținut pe placul algoritmilor. Internetul cu care ați crescut a dispărut”, a transmis într-un clip postat pe 30 mai Josh Risser, naratorul de la The Infographics Show, un canal de YouTube cu 15,4 milioane de abonați. Din 2017, canalul publică zilnic noi clipuri cu grafice și animație pe subiecte variate (geopolitică, armată, sănătate, istorie, mitologie, paranormal, astronomie, economie etc.).

Nu există alternative serioase care să concureze cu Google. Prin urmare, The Infographics Show îi îndeamnă pe urmăritori să renunțe pentru „moment” la utilizarea motorului de căutare Google.

„Există o veche zicală – Dacă ceva este gratuit, TU ești produsul” – și afirmația n-a fost niciodată mai adevărată decât în cazul Google. Acestea devin centrul unui nou internet. Unul care este din ce în ce mai mult generat de AI și modelat de algoritmi construiți pe baza datelor dumneavoastră. Și pe măsură ce Google se integrează mai adânc în tot mai multe site-uri și își extinde inteligența artificială Gemini în întregul său ecosistem, raza sa de acțiune devine mai greu de evitat. Doar dacă utilizatorii nu încep să pună la îndoială ceea ce li se arată, ies din asta, iau o pauză și încep să creeze ceva nou ”, a spus The Infographics Show.

„Google promitea o experiență mai bună, una care presupunea renunțarea la promovarea conținutul de calitate scăzută și va facilita găsirea rezultatelor căutate. Prioritizarea indica faptul că schimbarea algoritmului trebuia să vizeze domeniile expirate, paginile generate în masă, site-urile terțe construite doar pentru a promova site-uri web în rezultatele căutării. Acestea erau tactici pe care spammerii le foloseau pentru a manipula Google ani de zile. Această mișcare a avut ca scop să curețe un internet deja construit în jurul algoritmului. Nu a mers conform planului. Practicile au devenit mai mult decât inutile. Au devenit dăunătoare. Ani de performanță s-au pierdut într-o secundă. Iar site-urile s-au trezit nevoite să o ia de la capăt”.

YouTube este năvălit de influenceri care nu există în realitate

Întreg internetul este acum inundat cu conținut „junk” generat de inteligență artificială. Cea mai mare platformă globală de video-uri, YouTube, a fost invadată de AI Slop. Zilnic sunt publicate milioane de video-uri generate cu AI care ajung să atragă zeci, sute de mii sau chiar milioane de vizualizări, iar algoritmii îi favorizează și chiar le recomandă milioanelor de utilizatori.

S-a înmulțut numărul canalelor ale unor influencere false care nu sunt deloc umane și reale. Precum Chloe VS History. Aceasta pretinde că se întoarce în timp și explorează Roma antică, Londra Victoriană și Titanicul în filme generate cu AI.

Dincolo de clipurile ilustrate cu multiple erori, în spatele influencerei care are milioane de afișări este un bărbat pe nume Jonathan Laramy, potrivit The Guardian. El le-a dat vestea tuturor fanilor că așa zisa influenceră Chloe nu există. El i-a generat aspectul, vocea, împrejurimile și mișcările cu ajutorul AI.

În ultima perioadă, conducerea YouTube a luat totuși măsuri pentru a combate fenomenul „AI Slop”, demonetizând clipurile cu conținut generat de AI în mod repetitiv.

