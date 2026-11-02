Cinci senatori demisionari din Partidul S.O.S. România (SOS) și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au informat, luni, Biroul permanent al Camerei Deputaților că vor activa în Grupul parlamentar PSD. Ei activau ca independenți.

Cinci senatori au trecut la PSD

Este vorba despre Robe Liviu (Circumscripţia electorală nr.06 Bistriţa-Năsăud), Ghiță Robert (Circumscripţia electorală nr.30 Olt ), Aldea Valentina Mariana (Circumscriptia electorala nr.42 București), Bem Cristian (Circumscripţia electorală nr.39 Vaslui) și Carp Ionel (Circumscriptia electorala nr.38 Tulcea).

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Transferurile s-au realizat după ce PSD a revenit la guvernare în cabinetul Luca Niculescu, iar grupul PACE din Senat s-a desființat.

Potrivit surselor Gândul, și deputatul Mădălin Făget ar urma să se alăture PSD, în ciuda faptului că a anunțat că va rămâne, deocamdată, neafiliat. Anterior, se vehicula posibilitatea ca Făget să se alăture PNL.

De asemenea, Cristian Rusu, Cosmina Cerva, Rodica Cușnir ar urma să treacă la PSD. Sursele susțin că aceștia au de clarificat anumite aspecte în comisiile parlamentare înainte de a oficializa mutarea.