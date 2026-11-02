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Cinci senatori neafiliați, foști SOS și POT, au sărit în barca PSD. Alți patru parlamentari ar urma să li se alăture

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
Cinci senatori neafiliați, foști SOS și POT, au sărit în barca PSD. Alți patru parlamentari ar urma să li se alăture
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Cinci senatori demisionari din Partidul S.O.S. România (SOS) și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au informat, luni, Biroul permanent al Camerei Deputaților că vor activa în Grupul parlamentar PSD. Ei activau ca independenți.

Cinci senatori au trecut la PSD

Este vorba despre Robe Liviu (Circumscripţia electorală nr.06 Bistriţa-Năsăud), Ghiță Robert (Circumscripţia electorală nr.30 Olt ), Aldea Valentina Mariana (Circumscriptia electorala nr.42 București), Bem Cristian (Circumscripţia electorală nr.39 Vaslui) și Carp Ionel (Circumscriptia electorala nr.38 Tulcea).

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Transferurile s-au realizat după ce PSD a revenit la guvernare în cabinetul Luca Niculescu, iar grupul PACE din Senat s-a desființat.

Potrivit surselor Gândul, și deputatul Mădălin Făget ar urma să se alăture PSD, în ciuda faptului că a anunțat că va rămâne, deocamdată, neafiliat. Anterior, se vehicula posibilitatea ca Făget să se alăture PNL.

De asemenea, Cristian Rusu, Cosmina Cerva, Rodica Cușnir ar urma să treacă la PSD. Sursele susțin că aceștia au de clarificat anumite aspecte în comisiile parlamentare înainte de a oficializa mutarea.

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Schimbati mizeria asta de lege!!!
    Toti sint alesi pe LISTE, nu individual! Cui nu ii mai convine partidul pe listele caruia a fost ales, isi pierde locul in parlament si intra urmatorul de pe lista!
    Numai cine este ales individual si nu pe liste poate sa faca ce vrea!

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