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Regele Charles, ud până la piele în Caraibe. Imaginile în care gesticulează nervos au devenit virale

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Turneul regal din Caraibe se apropie de final. Regele Charles împreună cu Camilla s-au aflat weekend-ul trecut în Antigua și Barbuda, dar experiența lor a fost mai puțin plăcută din cauza unei furtuni tropicale. În timp ce urmăreau parada  organizată cu ocazia Zilei Independenței, vremea capicioasă i-a creat monarhului o stare de nervozitate. Regele Charles, ud leaorcă până la piele, s-a supărat că nu venea nimeni să-i ofere o umbrelă. Deși scopul vizitei era să discute despre rolul Marii Britanii în comerțul cu sclavi, imaginile cu regele furios au atras atenția pe social media mult mai mult. Turneul familiei regale se va încheia pe 4 noiembrie.

Regele Charles gesticula furios pentru că nu primește o umbrelă

Mai multe videoclipuri au început să circule online cu Regele Charles care dădea agitat din mâini în momentul în care a început ploaia. Regele a gesticulat și s-a întors de mai multe ori, fiind nemulțumit de faptul că nu primește o umbrelă. Spre norocul ei, Camilla a primit repede o umbrelă. Regina l-a lăsat în urmă pe Charles și s-a îndreptat zâmbitoare spre o zonă acoperită.

Localnicii  au continuat festivitățile în ciuda rafalelor de ploaie care au transformat evenimentul într-o adevărată provocare.  Într-un final a primit si Regele Charles o umbrelă neagră, iar în imagini se observă cum părăsește podiumul roșu, cel mai probabil să se schimbe de haine.  Costumul său era ud și șifonat, iar pe fața lui se putea citi nemulțumirea.

Regele Charles e plecat într-un turneu de 9 zile în insula Caraibelor

Regele Charles al III-lea se află într-o vizită oficială de nouă zile în zona Caraibelor, unde agenda sa include participarea la summitul liderilor din Commonwealth. Deplasarea are loc într-un context tensionat, după ce mai multe foste colonii britanice au cerut despăgubiri pentru consecințele comerțului cu sclavi.

Turneul regal a început pe 27 octombrie și se va încheia pe 4 noiembrie. Monarhul s-a oprit Bahamas, Guyana și  weekend-ul trecut s-a aflat Antigua și Barbuda. În ultima destinație, monarhul va lua parte la Reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth (CHOGM), organizată o dată la doi ani. Organizația reunește 56 de state, dintre care multe au făcut parte, în trecut, din Imperiul Britanic.

Regele Charles urmează să țină marți un discurs în Antigua, în ultima parte a turneului său din Caraibe. Potrivit Palatului Buckingham, monarhul va aborda deschis și cu regret suferințele provocate de comerțul transatlantic cu sclavi și urmările acestuia. Declarația vine după ce premierul Andy Burnham s-a arătat dispus ca Marea Britanie să își prezinte oficial scuze pentru implicarea în sclavie, o poziție diferită față de cea exprimată anterior de Guvern.

Regele Charles a dansat în urmă cu câteva zile alături de localnicii de pe stradă

În timpul vizitei oficiale din Bahamas, miercuri, 28 octombrie, Regele Charles al III-lea a luat parte la o demonstrație a festivalului Junkanoo, un eveniment tradițional cunoscut pentru paradele și dansurile sale.

Momentul s-a desfășurat în Parliament Square, unde monarhul a urmărit inițial spectacolul de pe margine. Îmbrăcat elegant, într-un costum și cu ochelari de soare, Charles a acceptat apoi invitația participanților și s-a prins în dans alături de localnici.

Charles a ales să își respecte programul de deplasări externe

Nu e prima ieșire nervoasă a regelui. Acesta este cunoscut pentru temperamentului său impulsiv. În 2022, la scurt timp după urcarea pe tron, Charles a avut o reacție vizibilă de nemulțumire în timpul unei vizite oficiale în Irlanda de Nord. Un stilou care a început să curgă i-a pătat mâna, iar incidentul l-a făcut pe noul monarh să-și piardă pentru scurt timp calmul.

În ciuda tratamentului medical pe care îl urmează pentru cancer, Charles a ales să își respecte programul de deplasări externe. Regele a început această vizită fără alți membri ai familiei regale. Regina Camilla și premierul britanic i s-au alăturat în ultima etapă a turneului, în Antigua și Barbuda.

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