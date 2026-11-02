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De la magia Crăciunului la escapade înzăpezite: 6 dintre cele mai frumoase destinații de iarnă din Europa

De la magia Crăciunului la escapade înzăpezite: 6 dintre cele mai frumoase destinații de iarnă din Europa
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Sursă foto: Profimedia
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Europa oferă o mulțime de destinații diverse care pot fi vizitate iarna, indiferent dacă sunteți în căutarea unor escapade înzăpezite, a unor vacanțe pe litoral sau a unor călătorii în locuri istorice.

De la bucuria soarelui în orașele de coastă din Spania până la urmărirea aurorei boreale în Laponia suedeză, iată 6 dintre cele mai frumoase destinații de iarnă pe care le puteți descoperi pe continent, conform Euronews.

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Pentru schi și priveliști montane: Zermatt, Elveția

Anul acesta, Zermatt s-a clasat pe primul loc în topul celor mai bune 50 de stațiuni de schi din Europa, realizat de Trip.com. Situată în partea germanofonă a cantonului Valais din Elveția, Zermatt este descrisă drept un „paradis al schiorilor”, cu până la 360 de kilometri de pârtii în zona de schi conectată dintre Elveția și Italia. Pe fundalul vârfurilor alpine, instalațiile de transport pe cablu pot ajunge până la Klein Matterhorn, aflat la o altitudine de 3.883 de metri, iar schiatul este posibil pe tot parcursul anului.

Pentru iubitorii călătoriilor cu trenul, puteți ajunge în Zermatt pornind într-o călătorie alpină emblematică din St. Moritz. Cunoscut drept „cel mai lent tren expres din lume”, Glacier Express este o modalitate excelentă de a ajunge în Zermatt. Călătoria durează aproximativ opt ore și acoperă 291 de kilometri. Traseul pitoresc prin Alpii elvețieni oferă priveliști impresionante asupra văilor, munților și satelor pitorești.

Sursă foto: Shutterstock

Pentru magia Crăciunului: Strasbourg, Franța

Cu centrul său istoric inclus în patrimoniul UNESCO, Strasbourg este un oraș fermecător în orice perioadă a anului. Iarna, însă, își dezvăluie farmecul aparte, devenind „Capitala Crăciunului”. Aici se organizează un târg de Crăciun încă din 1570, iar sute de standuri decorate în culori festive sunt răspândite pe străzile și în piețele din Grande Île, centrul istoric al orașului, situat pe o insulă.

Luminițele strălucitoare se reflectă și pe râul Ill, precum și de-a lungul malurilor canalelor înguste care trec pe lângă clădiri cu structură din lemn, vechi de 400 de ani. Mergeți în Place Kléber pentru a admira uriașul brad de Crăciun al orașului Strasbourg sau încercați specialități locale precum bredeles (fursecuri tradiționale alsaciene de Crăciun) și vin chaud (vin fiert cu fructe).

Sursă foto: Profimedia

Pentru soarele de iarnă: Andaluzia, Spania

Coasta mediteraneană a Andaluziei și cele 300 de zile însorite pe an fac din această regiune o alegere ideală pentru vacanțele de iarnă la soare. În sezonul mai răcoros, veți putea vizita atracții importante, precum Alhambra din Granada, emblematicul palat maur fortificat din secolul al XIII-lea, fără aglomerația specifică perioadelor turistice de vârf.

Iarna este, de asemenea, o perioadă excelentă pentru vizitarea orașelor precum Sevilla, unde temperaturile din mijlocul verii pot ajunge la 40°C. Descoperiți obiective turistice precum Palacio de las Dueñas, cu colonadele și arcadele sale impresionante, sau savurați o sangria la cafenelele în aer liber, sub soarele de iarnă.

Sursă foto: Shutterstock

Pentru aurora boreală: Abisko, Suedia

Situat în inima Laponiei suedeze, Abisko este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a admira aurora boreală. Amplasarea sa în interiorul continentului, pe malul unui lac și la nord de Cercul Polar Arctic, îl plasează chiar în mijlocul „zonei aurorale”, sporind șansele de a observa acest fenomen spectaculos.

Pentru a vedea cerul luminându-se în nuanțe eterice de verde, albastru, roz și violet, puteți participa la un tur în Parcul Național Abisko, unde poluarea luminoasă este redusă, în timpul iernii, sau puteți urca cu telescaunul până la centrul de observație Aurora Sky Station, aflat în vârful muntelui.

Sursă foto: Shutterstock

Pentru ciocolată și canale: Bruges, Belgia

Micul oraș medieval Bruges, care a fost cândva un port comercial, este străbătut de canale înguste, peste care trec poduri pietonale arcuite, și mărginit de clădiri înalte și înguste. Frumos în orice perioadă a anului, Bruges devine și mai romantic iarna, datorită târgurilor de Crăciun încântătoare și numeroaselor locuri în care vă puteți bucura de o cană de ciocolată caldă.

Ciocolata belgiană este renumită pe bună dreptate, iar Bruges este unul dintre cele mai bune locuri în care o puteți încerca. Adăugați și o notă de istorie călătoriei printr-o vizită la Bazilica Sfântului Sânge, care adăpostește o relicvă despre care se crede în mod tradițional că ar conține sângele lui Hristos.

Sursă foto: Shutterstock

Pentru băi termale: Budapesta, Ungaria

Capitala Ungariei este, de asemenea, renumită pentru târgurile sale de Crăciun, care apar în perioada sărbătorilor de iarnă. Mergeți în Piața Vörösmarty pentru a încerca unele dintre cele mai bune preparate tradiționale locale din Budapesta, precum lángos (o pâine plată prăjită în baie de ulei) și kürtőskalács (un desert acoperit cu zahăr).

Izvoarele termale ale orașului sunt cu atât mai atractive în sezonul rece, așa că nu ratați centrele spa, saunele și numeroasele piscine de la Băile Széchenyi, amenajate într-o clădire în stil neobaroc. 

Sursă foto: Shutterstock

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