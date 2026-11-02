Scandal în plenul Camerei Deputaților între Dan Tanasă de la AUR și Cosma Botond de la UDMR: ”În România, cine susține orice altceva decât limba română este un trădător ordinar de țară” / „Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas”

Purtătorul de cuvânt al UDMR l-a făcut papagal pe deputatul Dan Tanasă, de la AUR, în plenul Camerei Deputaților. Cei doi s-au certat pe marginea proiectului de schimbare a denumirii stațiunii Balvanyos în Bălvănuș. Scandal în plenul Camerei Deputațior pe marginea proiectului de schimbare a denumirii stațiunii Balvanyos în Bălvănuș

Opt senatori ai Alianței pentru Unirea Românilor au depus un proiect de lege care prevede schimbarea denumirii stațiunii balneoclimaterice Balvanyos, din județul Covasna, în varianta românească „Bălvăniș”. Inițiativa legislativă propune ca denumirea „Balvanyos” să fie înlocuită cu forma „Bălvăniș” în toate documentele oficiale și anexele statului român. Astăzi, Dan Tanasă de la AUR și purtătorul de cuvânt al UDMR, Cosma Botond, s-au certat în plenul Camerei Deputaților pe maginea acestui subiect.

Tanasă a transmis că, în România, cine susține orice altceva decât limba română este ”un trădător de țară”.

”Repet: Academia Română… La USR ne-a citit în limba română niște cuvinte cu telefonul în mână.

Ce propune legea este să respectăm limba oficială de stat. Există limba maghiară oficială de stat, dar e dincolo, în partea cealaltă, în Ungaria. În România avem limba oficială de stat, limba română, că de-aia îi zice Cluj-Napoca în documente oficiale și nu-i zice Cluj-Napoca, în maghiară, „Kolozsvár”. De-aia îi spune Sfântu Gheorghe și nu-i spune „Sepsiszentgyörgy”, în limba oficială de stat. De-aia îi spune Miercurea Ciuc, nu-i spune „Csíkszereda”, dom’ne.

Iar această propunere legislativă nu vrea să dea nimic la o parte. Am înțeles, rămâneți cu „Bálványos”. Noi spunem doar că sistemul administrativ românesc trebuie să respecte limba oficială de stat. Așa spune Academia Română. Punem Bălvăniș și dedesubt punem „Bálványos”, dom’ne, să fie și colegii de la UDMR, trădătorii ordinari de țară, să fie mulțumiți, dom’ne.

În România, cine susține orice altceva decât limba română este un trădător ordinar de țară”, a transmis reprezentantul AUR.

Botond l-a numit papagal pe Tanasă

În replică, Cosma Botond a transmis că UDMR nu are nimic împotriva limbii române și l-a făcut papagal pe Tanasă.

”De ce îi deranjează dacă este și în română, și în maghiară „Bálványos”? Care e problema? Noi nu avem nimic împotriva limbii române. Care e problema dacă și în maghiară, și în română se pronunță la fel „Bálványos”? Numai pentru imbecili poate să fie o problemă.

Avem o vorbă veche în Ardeal: „Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas”, a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR.