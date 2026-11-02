Magazinul din Istanbul, despre care Marcel Ciolacu a susținut că i-a vandut haina de blană Sorinei Docuz, confirmă ce spune fostul premier: “Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru. Prețul real de vânzare: 500 de euro”. Patronii au profitat de scandal să-și facă reclamă

Partenera lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, a stârnit o serie de controverse în mediul online după ce și-a făcut apariția cu un șal din blană naturală la botezului fiului lui Alfred Simonis. După ce fostul premier a declarat că accesoriul a fost achiziționat cu 500 de euro dintr-un bazar din Istanbul, reprezentanții magazinului au făcut o postare pe Instagram în care au confirmat valoarea reală și au publicat și o serie de imagini cu șalul de blană, devenit viral.

În clipul postat pe social media, retailerul BEST VIP Leather & Fur a menționat că piesa vestimentară din blană autentică a fost achiziționată la prețul de 500 de euro, ci nu 15.000 de euro, așa cum a fost vehiculat.

„Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul.

Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €”, spune reprezentanta magazinului în clipul de pe Instagram.

Nu numai mesajul care însoțește postarea a fost scris în limba română, ci și reprezentanta magazinului vorbește în limba română în clipul publicat pe contul de Instagram. Mai mult, aceasta e îmbrăcată într-o haină din blană, similiară șalulului purtat de Sorina Docuz.

„15.000 € sau 500 €? ADEVĂRUL DESPRE BLANA DISCUTATĂ ÎN PRESA DIN ROMÂNIA! În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul.

Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €. Respectăm confidențialitatea clienților și nu comentăm subiecte politice.”, se arată în postarea magazinului.

Patronii magazinului au profitat de scandalul din România pentru a-și promova afacerea

Se pare că patronii magazinului din bazarul din Istanbul s-au folosit de controversa vestimentației Sorinei Docuz, pentru a-și promova afacerea. Clipul postat se deschide chiar cu afirmația:

„România discută: 15.000 de Euro sau 500 de Euro Povestea unui articol de blană”

La secțiunea story, de pe contul de Instagram al magazinului @Bestvipleatherfur apar o serie de poze, atât cu șalul din blană, cât și cu alte produse comercializate. De asemenea, retailerul din Istanbul are doar trei postări pe contul de pe Instagram, toate publicate luni, în contextul discuțiilor stârnite de ținute Sorinei Docuz.

Marcel Ciolacu: „Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări”

Sâmbătă seara, Marcel Ciolacu și partenera sa, Sorina Docuz, s-au aflat printre invitații la botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. În spațiul public s-a vorbit că haina de blană purtată de partenera fostului premier ar fi costat circa 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a transmis că haina de blană purtată de Sorina Docuz a costat 500 de euro. Fostul lider PSD precizat că a cumpărat-o din Marele Bazar din Istanbul și a oferit detalii despre magazin pentru verificarea prețului.

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Atașez fotografii cu magazinul, cartea de vizită și piesa în atelier, pentru ca informațiile să poată fi verificate direct la sursă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Sursa FOTO: BEST VIP Leather & Fur