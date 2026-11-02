Furtuna Agneta a făcut prăpăd în Grecia, unde insulele Rodos, Samos și Kalymnos sunt afectate puternic de inundații. Mașinile au fost duse de viituri până în mare

Furtuna Agneta, care a lovit Grecia zilele acestea, a provocat inundații masive, pagube mari și a dus la activarea alertelor de urgență în mai multe regiuni ale țării. Printre cele mai afectate zone de inundații sunt insulele Rodos, Samos, Kalymnos și orașul Volos de pe continent.

Pe insula Rodos a fost emisă o alertă de urgență încă de la primele ore ale dimineții. În localitatea Archangelos, viiturile puternice au dărâmat stâlpi de iluminat public și au luat pe sus cel puțin 60 de vehicule, unele fiind târâte în mare.

Școlile, grădinițele și bazele sportive au fost închise preventiv din cauza fenomenelor meteorologice periculoase. Decizia se aplică tuturor unităților municipale ale insulei și privește toate unitățile școlare, indiferent de nivelul educațional, grădinițele și unitățile preșcolare, precum și școlile speciale.

Primarul insulei, Alexandros Koliadis, a vorbit despre un fenomen de inundații fără precedent care a provocat pagube extinse în Archangelos, Rodos, descriind momentele dramatice care s-au desfășurat în zori, când apele repezi au măturat zeci de mașini, au inundat case și afaceri și au făcut centrul satului inaccesibil.

„Adevărul este că nici acum, când discutăm despre asta, nu avem o imagine completă, deoarece fenomenul continuă. Deși credeam că va exista o acalmie sau cel puțin nu va fi la fel de intensă ca aseară, după cum puteți vedea, continuă să plouă”, a precizat edilul.

Primarul orașului Rodos a subliniat că pagubele sunt deosebit de extinse și privesc atât proprietăți private, cât și infrastructura de bază de pe insulă.

„Evaluarea pagubelor va începe mâine sau poimâine, deoarece sunt foarte extinse. Sunt multe case, sunt multe afaceri, există o rețea rutieră extinsă care a suferit pagube”, a spus Koliadis. „În primul rând, ceea ce ar trebui să ne preocupe este siguranța cetățenilor și, mai presus de toate, repararea pagubelor”.

Gravitatea inundațiilor a cauzat probleme serioase în alte zone din estul insulei Rodos, în principal în Afantou și Kolympia. Cu toate acestea, potrivit acestuia, cele mai mari pagube s-au înregistrat în Archangelos, unde intensitatea fenomenelor a fost mult mai mare.

Inundații au avut loc și în Samos, Kalymnos și Volos, din cauza creșterii nivelului apei. În Samos, un pârâu revărsat în localitatea Ireon a inundat zeci de clădiri și subsoluri comerciale. Echipele de pompieri au intervenit masiv cu autospeciale pentru pomparea apei. În același timp, în Kalymnos, ploile abundente au destabilizat versanții, iar o stâncă desprinsă a distrus un garaj și o mașină. În Volos, străzile s-au transformat în râuri.