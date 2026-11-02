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Black Friday 2026 | Electrocasnicul premium redus cu 41% în toate magazinele LIDL. Noul preț: 699 lei

Black Friday 2026 | Electrocasnicul premium redus cu 41% în toate magazinele LIDL. Noul preț: 699 lei
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Black Friday 2026 aduce noi oportunități pentru românii care vor să profite de reduceri importante la produsele preferate. Printre ofertele care merită atenția cumpărătorilor se numără și cele din categoria electrocasnicelor, unde prețurile pot scădea considerabil în această perioadă.

Una dintre ofertele care atrag atenția în magazinele Lidl este reducerea de 41% aplicată unui aparat electrocasnic, al cărui preț ajunge acum la doar 699 de lei. Este vorba despre un robot de aspirare care inițial avea prețul de 1199 de lei. Cu o putere de aspirare de 10.000 Pa (Pascali), aparatul promite să îndepărteze eficient praful, firimiturile și alte impurități de pe suprafețe. 

Aparatul vine echipat cu tehnologie anti-încurcare, care ajută la prevenirea blocării periei cu fire de păr. Acesta oferă atât funcție de aspirare, cât și de curățare cu mopul, iar tehnologia laser permite cartografierea precisă a locuinței și o navigare eficientă printre obstacole.

Un lucru important de știut este faptul că oferta este valabilă după scanarea aplicației Lidl Plus.

Deși Black Friday ar trebui să ne ajute să economisim bani, mulți dintre noi ajungem să cumpărăm mai mult decât ne propusesem inițial. De aceea, pentru a nu pica în „capcana” reducerilor, este important să ținem cont de două lucruri importante.

Creează o listă de dorințe și stabilește-ți bugetul

Economisești bani doar dacă achiziționezi ceva ce oricum intenționai să cumperi. Pentru a evita cumpărăturile impulsive, fă o listă cu toate produsele pe care dorești să le achiziționezi de Black Friday. Astfel, vei evita distragerile și vei avea o imagine clară asupra bugetului de care dispui.

Dacă pornești la cumpărături cu o idee clară și limite bine stabilite, poți evita capcana ofertelor tentante pentru produse pe care, de fapt, nu ți le dorești sau de care nu ai nevoie.

Documentează-te cu privire la oferte

Multe magazine anunță din timp ce tipuri de promoții vor avea, astfel încât îți poți face o idee despre cât vei cheltui pentru acel produs mai scump pe care ți-l dorești.

Dacă nu găsești aceste informații, trebuie să știi că multe magazine au promoții de Black Friday destul de constante. Dacă un magazin a oferit reduceri de 20% în ultimii ani de Black Friday, este rezonabil să presupui că va proceda la fel și de această dată. 

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