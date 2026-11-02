Prețul petrolului a scăzut cu 6% în timpul negocierilor de la Doha pentru deblocarea Strâmtorii Hormuz

Prețul petrolului a scăzut semnificativ luni, cu aproximativ 6%, în contextul în care eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran, care negociază indirect la Doha pentru pentru deblocarea Strâmtorii Hormuz, atenuează îngrijorările piețelor privind noi blocaje la aprovizionarea din Golf. Prețul țițeiului de referință internațională Brent a scăzut cu 6,90 dolari, ajungând la 106,50 dolari pe baril, în timp ce petrolul de referință american, West Texas Intermediate (WTI), a scăzut sub pragul de 98 de dolari.

Negocieri indirecte la Doha pentru deblocarea rutelor maritime

Scăderea cotațiilor pe piețele internaționale vine pe fondul reluării discuțiilor pentru dezamorsarea crizei. Potrivit agenției de stat IRNA, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a aprobat continuarea demersurilor guvernamentale pentru a pune capăt conflictului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a confirmat luni că ministrul adjunct de Externe, Kazem Gharibabadi, s-a deplasat la Doha. Scopul vizitei este un schimb indirect de mesaje cu Washingtonul, facilitat de mediatori din Qatar. Propunerea centrală a Teheranului vizează redeschiderea Strâmtorii Hormuz, condiționată strict de ridicarea blocadei navale impuse de Statele Unite asupra Iranului.

Donald Trump amână atacurile și acordă timp diplomației

Pe plan internațional, tensiunile dau semne de relaxare. Conform publicației Axios, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, i-a transmis premierului israelian Benjamin Netanyahu, în timpul unei convorbiri telefonice, decizia de a acorda mai mult timp negocierilor, înainte de a hotărî dacă va relua loviturile militare asupra Iranului.

Această abordare a fost confirmată și de secretarul de stat american, Marco Rubio, care a declarat în weekend că Donald Trump preferă o soluție diplomatică și nu a luat încă o decizie cu privire la noi operațiuni ofensive.

OPEC+ menține producția de petrol neschimbată

O altă decizie care influențează prețul petrolului vine din partea Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și a aliaților săi (OPEC+). Duminică, șapte mari producători din cadrul alianței au convenit să își mențină obiectivele de producție de țiței neschimbate pentru luna decembrie. Măsura prelungește,de fapt, pauza în majorarea producției, decizie adoptată inițial în luna octombrie pentru a stabiliza piețele.