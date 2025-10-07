Silvestru Șoșoacă nu o poate uita pe Diana Șoșoacă. Fostul soț al senatoarei a lansat un nou val de ironii și atacuri la adresa celei cu care a împărțit ani de viață și scandaluri publice

Drama din familia Șoșoacă continuă. Fostul soț al senatoarei, Silvestru Șoșoacă, a lansat un nou val de acuzații și ironii la adresa celei cu care a împărțit ani de viață și scandaluri publice. De data asta, Silvestru o acuză pe Diana de delapidare, furturi masive și trădare politică, spunând că și-a făcut o casă în nordul Bucureștiului din banii partidului.

„Diana are foarte multe capete de acuzare, dar mai are un dosar care nu apare aici deloc: delapidare din banii partidului, furturi masive. În ceea ce mă privește pe mine, nu am nicio vinovăție penală”, a spus Silvestru, care susține că fosta soție „are discernământ redus, dar o memorie foarte bună”.

El insinuează că Diana ar fi fost plasată lângă niște oameni pentru a fi manipulată, ajungând astfel să devină „un pion al Sistemului”.

Revedere de film la Parchet

„Am văzut-o după un an de zile, câteva secunde, după ușile alea două. Ea ieșea, eu intram… Frumos! La Parchetul General, extraordinar de frumos!”, a povestit Silvestru ironic.

În ciuda atacurilor dure, el spune că încă îi este soț din punct de vedere legal și că vrea să aibă grijă de fiica lor în cazul în care Diana va fi arestată.

„Cred că Sistemul o sacrifică, e ca un pion. Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”, a mai spus acesta.

„Împăcare? Nici vorbă!”

Întrebat dacă mai există vreo șansă de împăcare, Silvestru a fost tranșant:

„Nici vorbă!”

Surse foto: Mediafax foto