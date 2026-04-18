Prima pagină » Actualitate » O țară preferată de turiștii români impune noi reguli pentru trusa de prim ajutor. Ce se întâmplă din 18 iunie 2026

Galerie Foto 5

Autoritățile din Grecia urmează să introducă noi reguli pentru șoferi, începând cu data de 18 iunie 2026. Vehiculele care circulă pe teritoriul statului elen, preferat de mulți turiști români, trebuie să fie echipate corespunzător. Noua regulă este referitoare la trusa de prim ajutor.

Regula va fi aplicată tuturor șoferilor, inclusiv turiștilor care vor tranzita drumurile Greciei. Această măsură a fost adoptată prin Directiva D30/45652/2026, emisă de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, la inițiativa viceministrului Konstantinos Kiranakis, notează MEDIAFAX.

Amendă dacă nu te conformezi

Prin implementarea acestei măsuri, autoritățile din Grecia doresc să crească nivelul de siguranță rutieră. De altfel, un alt scop reprezintă creșterea capacității de acordare a primului ajutor în situații de urgență. Această trusă de prim ajutor trebuie să îndeplinească un anumit standard, iar șoferii trebuie să se conformeze. În caz contrar, pot fi amendați.

De reținut faptul că această trusă de prim ajutor din vehicul trebuie să especte standardul DIN 13164/2022 sau o certificare ISO internațională echivalentă. Practic, indiferent de element, trebuie să aibă marcajul CE și să respecte Regulamentul european MDR 2017/745 privind dispozitivele medicale.

Trusa de prim ajutor trebuie să aibă 16 tipuri de articole obligatorii. Cele vechi își pierd valoarea. Printre elemente se află:

  • O pătură izotermică de supraviețuire de minimum 210 x 160 cm;
  • Bandă adezivă conformă DIN 13019-A;
  • 14 pansamente de diferite dimensiuni (DIN 13019-E);
  • Pansamente sterile individuale;
  • Pansament pentru arsuri;
  • 6 comprese sterile;
  • Tifon;
  • 2 măști de protecție medicală (tip IIR sau FFP2);
  • 4 mănuși de unică folosință din vinil sau nitril;
  • 2 șervețele pentru curățarea pielii;
  • Foarfece medicale;
  • Dezinfectanți (peroxid de hidrogen);
  • Un ghid de prim ajutor.

Cei care nu se conformează legii pot primi o amendă de 30 de euro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe