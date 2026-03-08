Prima pagină » Actualitate » Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis

Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis

08 mart. 2026, 15:20, Actualitate
Șoferul băut, flancat de polițiști. Captură Observator

Un șofer de BMW care a provocat sâmbătă seară, la Piteşti, un accident rutier soldat cu un mort şi trei răniţi a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Potrivit poliţiştilor, înainte de producerea accidentului, tânărul în vârstă de 20 de ani, din Albota, refuzase să oprească la semnalul agenţilor rutieri. Poliția a început urmărirea bărbatului, iar acesta din urmă a provocat un grav accident, lovind altă mașină.

În urma impactului dintre două autoturisme, din nefericire, un bărbat a fost declarat decedat de către echipajele medicale. Alte trei victime au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale de specialitate. Totodată, se pare ca şoferul care a provocat accidentul a fugit de la locul faptei fiind depistat în scurt timp de poliţişti, la acest moment fiind în custodia acestora, în vederea luării măsurilor legale”, se precizează într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Ce alcoolemie avea șoferul de BMW

Conform aceleiaşi surse, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat că şoferul depistat de poliţişti ar fi avut o alcoolemiei de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

O persoană a murit şi trei au fost rănite, sâmbătă seară, într-un accident rutier produs în municipiul Piteşti, a informat anterior Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Echipajele operative au identificat patru victime, dintre care două încarcerate. Din nefericire, pentru una dintre persoanele încarcerate nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

La faţa locului au intervenit două echipaje de pompieri, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD – unul de prim ajutor şi unul de terapie intensivă mobilă – precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

