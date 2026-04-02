Soluțiile sindicatelor pentru scăderea prețului la pompă au fost adoptate parţial de guvern, anunţă joi reprezentanţii Blocului Naţional Sindical.

Reducerea accizei la motorină cu 30 de bani/litru este o măsură „care va avea un impact pozitiv imediat asupra prețurilor la pompă”, spun cei de la BNS.

„În același timp, apreciem faptul că Executivul adoptă, chiar și parțial, o soluție recomandată de BNS încă de săptămâna trecută, respectiv utilizarea instrumentelor fiscale. În special reducerea accizelor, în locul intervențiilor administrative în formarea prețurilor.Totodată, atragem atenția Guvernului că nu există motive pentru a invoca eventuale pierderi bugetare ca urmare a acestei măsuri, transmite BNS printr-un comunicat.

Potrivit sindicatelor, veniturile din accize și TVA au depășit deja estimările pe baza cărora a fost construit bugetul, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți. În aceste condiții, este firesc ca o parte din aceste venituri suplimentare să fie returnate economiei reale.

„Considerăm că reducerea actuală a accizei este un pas în direcția corectă, dar insuficient. BNS își menține solicitarea ca accizele să revină cel puțin la nivelul de la finalul anului 2025, măsură care ar genera o scădere mai consistentă a prețurilor și ar contribui la stabilizarea economiei.

Statul român trebuie să înceteze să speculeze contextul de criză și să acționeze în sprijinul economiei și al lucrătorilor. În lipsa unor politici fiscale echilibrate, costurile ajustărilor vor continua să fie suportate de salariați și de companii, cu riscul adâncirii recesiunii și al pierderii competitivității economice”, mai spune BNS.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

