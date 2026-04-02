Șeful Agenției Internaționale de Energie face predicții dezastruoase pentru luna Aprilie. „Multe țări vor începe raționalizarea energetică”

Ruxandra Radulescu
Șeful Agenției Internaționale de Energie, Fatih Birol, a avertizat că, în luna aprilie, multe țări vor fi nevoite să recurgă la raționalizare energetică, din cauza accentuării crizei de petrol, pe fondul războiului dintre Iran și SUA. Acesta a precizat că lipsa motorinei reprezintă o problemă în Asia și este posibil ca și Europa să fie afectată. notează myind.net. În paralel, premierul României a anunțat că țara noastră a limitat exportul de motorină și că ar urma să scadă acciza pentru acest tip de combustibil.

Criza enregiei la nivel global s-ar putea accentua în luna aprilie, din cauza războiului dintre Statele Unite și Iran, care continuă să afecteze rezervele de petrol la nivel global, a transmis Șeful Agenției Internaționale de Energie, Fatih Birol. Acesta este de părere că multe țări vor recurge la raționalizare energetică, peste doar câteva săptămâni, când efectele crizei combustibilului va fi resimțită major.

Șeful Agenției Internaționale de Energie avertizează asupra creșterii inflației

De la declanșarea crizei de petrol, șeful Agenției Internaționale de Energie a mai propus, ca măsură de economisire a rezervelor globale, munca de acasă și reducerea vitezei, în cazul șoferilor, dar și evitarea utilizării obiectelor de uz casnic, cum ar fi cuptorul.

Acesta a explicat că, în luna martie, impactul real al conflictului din Orientul Mijlociu asupra rezervelor de petrol, a fost parțial întârziat, deoarece mai multe transporturi de petrol și gaze naturale trecuseră prin Strâmtoarea Ormuz, înaintea escaladării conflictului. În luna aprilie, importurile vor scădea dramatic, avertizează Fatih Birol.

„În luna aprilie nu vom mai avea nimic. Scăderea importului de petrol va fi de două ori mai mică decât în luna martie. Vor fi afectate și transporturile de gaze de gaz natural lichefiat. Această situație se va reflecta în inflație. Va opri evoluția economică în multe state, în special cele cu o economie care se află încă în dezvoltare. Multe state vor apela la raționalizarea energetică”, a declarat Fatih Birol.

Situația rezervelor de gaz natural ar fi mai grave decât la începutul războiului din Ucraina

Șeful Agenției Internaționale de Energie a subliniat că rezervele de gaz natural lichefiat au fost foarte afectate, în urma blocării Strâmtoarei Ormuz de către Teheran, ca ripostă la ofensiva Statelor Unite și Israelului. Acesta a precizat că situația gazului natural este mai gravă decât la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, când rezervele au fost reduse simțitor.

„Cea mai mare problemă este lipsa motorinei. Ar putea afecta și Europa”

Fatih Birol a declarat că va elibera mai mult petrol din rezervele globale, însă a precizat că lipsa carburanților diesel și al combustibilului pentru avioane a început să se facă simțită în Asia. Această situație va cuprinde, în scurt, timp și Europa, a mai precizat expertul.

„Cea mai mare problemă de astăzi este lipsa combustibilului pentru avioane și a motorinei. Acestea sunt principalele provocări și le vedem deja în Asia, dar în curând, în aprilie sau poate la începutul lunii mai, vor ajunge și în Europa”, a mai adăugat șeful AIE.

România limitează exportul de motorină

În România, premierul Ilie Bolojan a anunțat, recent, la Digi 24, că România va limita exporturile la motorină, potrivit șefului Executivului.

„Am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și țiței și am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori. Pentru că ne apropiem de o zonă de platou și deja vedem unde s-au oprit prețurile, pe de o parte ne propunem ca acolo unde e posibil să intervenim”, a mai spus Bolojan, porrivit sursei citate.

Bolojan a anunțat că ar urma să scadă prețul motorinei

De asemenea, șeful Executivului ar urma să scadă acciza la motorină, însă nu a anunțat cu cât va fi redus acest tarif.

„Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm cumpărătorii să achiziționeze combustibil mai ieftin. În primul rând ne vom concentra pe motorină”, a declarat prim-ministrul.

