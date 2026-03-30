Sondaj INSCOP: Ce părere au românii despre schimbarea orei de vară-iarnă. Câți susțin renunțarea la această trecere

Românii au fost dați peste cap de schimbarea orei de vară-iarnă, având în vedere faptul că dormim cu o oră mai puțin. Datele celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 2-6 martie, arată că părerile sunt împărțite în ceea ce privește renunțarea la schimbarea orei de vară-iarnă. 

Ce cred românii desre schimbarea orei

Conform sondajului INSCOP Research, 51,4% dintre cei chestionați consideră că ar trebui păstrat actualul sistem cu ora de vară și ora de iarnă, în timp ce 45,6% sunt de părere că ar trebui să renunțăm la acest obicei.

3% nu știu sau nu răspund. Cei ce sunt de acord cu renunțarea la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers sunt, în mare parte, votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și urbanul mare. Pe de altă parte, consideră că ar trebui păstrat actualul sistem mai ales votanții PSD și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

„Metodologie: Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%”, arata sondajul.

Au existat discuții despre renunțarea la trecerea la ora de vară

În ultimii ani au existat numeroase discuții în Europa privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, după o consultare publică în care 84% dintre respondenți s-au pronunțat în favoarea eliminării schimbării orei. Statele membre nu au ajuns însă la un acord privind adoptarea permanentă a orei de vară sau a celei de iarnă. Din acest motiv propunerea a rămas blocată.

Mulți cercetători susțin că ora standard (ora de iarnă) ar fi mai sănătoasă. Aceasta permite o expunere mai mare la lumina naturală dimineața, considerată esențială pentru reglarea corectă a ceasului biologic.

