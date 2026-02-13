Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu a reacționat dur după ce INS a confirmat intrarea României în recesiune: „E timpul să oprim acest tăvălug”

13 feb. 2026, 10:28, Actualitate
Sorin Grindeanu a reacționat după ce INS a confirmat faptul că România a intrat în recesiune. Chiar dacă nu a avertizat cu ieșirea PSD-ului de la guvernare, liderul social democraților spune că măsurile care au dus țara la criză trebuie oprite.

„Există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică.

Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi.

Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească.

În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze.

Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta:

  • Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%.
  • Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate.
  • Salariul minim nu ar fi crescut.
  • Toate investițiile ar fi fost oprite.
  • ⁠Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.
  • Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate.
  • ⁠Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate.
  • ⁠Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat.
  • Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată.

Am reușit să împiedicăm toate aceste lucruri. Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor.

Dar o vom face prin MĂSURILE DE SOLIDARITATE de la buget, care conțin lucruri clare pentru pensionari, pentru mame, veterani și pentru copiii cu dizabilități.

În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat.

Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune.”, a precizat Sorin Grindeanu.

„Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit”

Liderul PSD sugerează că tot ceea ce s-a făcut greșit trebuie îndreptat, iar tăvălugul deciziilor economice „stupide” trebuie stopat. Potrivit acestuia, programul de relansare economică trebuie implementat.

„În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit.

Românii nu sunt niște nume ce ”poartă cheltuieli” într-un tabel, nici niște ”asistați” sau ”probleme bugetare”. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi.

Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și ”fără excepții”.

A sosit timpul să implementăm, în sfârșit, PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ despre care PSD vorbește de cinci luni!

Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral.

Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, a mai precizat liderul PSD.

