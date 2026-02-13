PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”

Membri ai Partidului Social Democrat îl atacă pe premierul Ilie Bolojan după ce România a intrat în recesiune tehnică.

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că țara a suferit o „contracție majoră” și îl acuză pe Bolojan că a refuzat aplicarea unui plan de stimulare economică și adoptarea bugetului în luna decembrie.

„Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestru I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie! Bolojan a băgat România în gard!”

La rândul său, fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, afirmă că măsurile luate de premier nu au evitat recesiunea și sugerează că se impune o valoare politică a mandatului acestuia. Fifor a comparat situația economică cu un pacient ajung pe masa de operație, tratat de „cineva cu o bardă”. El susține că recesiunea tehnică va rămâne asociată cu numele lui Ilie Bolojan.

„Imaginați-vă un pacient intrat într-o sală de operație pentru o intervenție chirurgicală absolut banală. În locul unei echipe de chirurgi, în sală apare cineva cu o bardă. Încruntat nefiresc, sigur pe el, nu ezită, aplică „tratamentul” cu convingerea că știe exact ce face. Taie, taie, taie… În timp ce loviturile continuă, aparatele încep să indice degradarea funcțiilor vitale. Apoi vine semnalul critic. Stop. Pacientul a intrat în stop. (…) Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență aproape a ucis pacientul. Liderul care a justificat duritatea prin stabilitate a reușit doar blocarea economiei, sărăcirea românilor, afectarea profundă a coeziunii sociale având ca rezultat vulnerabilizarea strategică a României. ”

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a fost mai mic cu 1,9% față de trimestrul III. În trimestrul III, economia scăzuse deja cu 0,2% comparativ cu trimestrul II.

AUTORUL RECOMANDĂ: