Prima pagină » Actualitate » PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 11:17, Actualitate
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”

Membri ai Partidului Social Democrat îl atacă pe premierul Ilie Bolojan după ce România a intrat în recesiune tehnică.

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că țara a suferit o „contracție majoră” și îl acuză pe Bolojan că a refuzat aplicarea unui plan de stimulare economică și adoptarea bugetului în luna decembrie.

„Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestru I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie! Bolojan a băgat România în gard!”

La rândul său, fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, afirmă că măsurile luate de premier nu au evitat recesiunea și sugerează că se impune o valoare politică a mandatului acestuia. Fifor a comparat situația economică cu un pacient ajung pe masa de operație, tratat de „cineva cu o bardă”. El susține că recesiunea tehnică va rămâne asociată cu numele lui Ilie Bolojan.

„Imaginați-vă un pacient intrat într-o sală de operație pentru o intervenție chirurgicală absolut banală. În locul unei echipe de chirurgi, în sală apare cineva cu o bardă. Încruntat nefiresc, sigur pe el, nu ezită, aplică „tratamentul” cu convingerea că știe exact ce face. Taie, taie, taie… În timp ce loviturile continuă, aparatele încep să indice degradarea funcțiilor vitale. Apoi vine semnalul critic. Stop. Pacientul a intrat în stop. (…) Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență aproape a ucis pacientul. Liderul care a justificat duritatea prin stabilitate a reușit doar blocarea economiei, sărăcirea românilor, afectarea profundă a coeziunii sociale având ca rezultat vulnerabilizarea strategică a României. ”

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a fost mai mic cu 1,9% față de trimestrul III. În trimestrul III, economia scăzuse deja cu 0,2% comparativ cu trimestrul II.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
11:51
Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
FLASH NEWS Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
11:39
Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite
11:00
Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite
FLASH NEWS Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
10:44
Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
POLITICĂ Sorin Grindeanu a reacționat dur după ce INS a confirmat intrarea României în recesiune: „E timpul să oprim acest tăvălug”
10:28
Sorin Grindeanu a reacționat dur după ce INS a confirmat intrarea României în recesiune: „E timpul să oprim acest tăvălug”
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Care este legătura dintre zgomotul traficului și colesterol?
POLITICĂ Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
11:51
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
FLASH NEWS Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
11:41
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
EXCLUSIV VIDEO Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
11:21
Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
VIDEO Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență
11:13
Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență
POLITICĂ Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
11:11
Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
Gândul de Vreme Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:56
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe