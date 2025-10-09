Sorin Grindeanu, fotografiat la meciul România – Republica Moldova

Un fan neașteptat! Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a fost fotografiat joi seară privind meciul România – Republica Moldova.

Fostul șef de la Transporturi pare că este un microbist înrăit. Îmbrăcat office-casual, Sorin Grindeanu se uită cu interes la meciul din această seară.

România – Republica Moldova

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Republica Moldova într-un meci amical în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Arena Națională găzduiește un moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova. Ultima partidă disputată între țara noastră şi Moldova s-a jucat în noiembrie 2022, la Chişinău, când tricolorii s-au impus cu 5-0.

