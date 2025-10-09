Prima pagină » Sport » Ce trebuie să știe spectatorii de la partida România – Moldova. Meciul începe la ora 21:00

09 oct. 2025, 16:12, Sport
Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Moldovei, joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă amicală.

În conformitate cu prevederile legale, organizatorul de jocuri sportive stabileşte regulile de conduită în stadion.

Spectatorii care vor asista la această partidă, pe Arena Naţională, sunt obligaţi să se comporte în conformitate cu legislaţia românească şi cu regulile enunţate în acest text.

Încălcarea acestora poate duce la evacuarea contravenientului din interiorul stadionului, poate declanşa punerea în aplicare a interdicţiei de acces în arenele sportive din România şi poate atrage – după caz – răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.

Cele 4 meciuri directe

  • 01.06.1996 București: ROMÂNIA – MOLDOVA 3-1 (3-0) amical
    Marcatori: D.Petrescu (29), Gh.Popescu (37, 40) – Testimițanu (78)
  • 06.06.1998 Ploiești: ROMÂNIA – MOLDOVA 5-1 (2-0) amical
    Marcatori: Gh.Popescu (33), D.Petrescu (35), I.Dumitrescu (48), V.Moldovan (73), H.R.Niculescu (82) – Tabanov (87)
  • 07.02.2007 București: ROMÂNIA – MOLDOVA 2-0 (0-0) amical
    Marcatori: Mazilu (76), Mutu (88)
  • 20.11.2022, Chișinău: MOLDOVA – ROMÂNIA 0-5 (0-2) amical
    Marcatori: Moruțan (9), Drăguș (40), Cicâldău (61), D.Paraschiv (71p), Ad.Rus (88)

Bilanț: 4 jocuri, 4 victorii, golaveraj 15-2

Obligaţiile spectatorilor / Toţi participanţii la eveniment sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

Acces şi comportament general

  • Respectarea indicaţiilor organizatorilor şi ale forţelor de ordine;
  • Prezentarea documentelor de acces la intrare;
  • Supunerea la control corporal sumar; refuzul atrage interdicţia de acces;
  • Ocuparea locului indicat pe bilet;
  • Interdicţia de a introduce bagaje mai mari decât formatul A4 (210mm x 297mm x 210mm).
  • Obiecte şi materiale interzise
  • Bannere, pancarte, afişe cu conţinut politic, obscen, discriminatoriu sau provocator;
  • Materiale pirotehnice, recipiente din sticlă/plastic, arme, obiecte contondente;
  • Aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, staţii de amplificare;
  • Dispozitive LASER, articole vestimentare care ascund identitatea.
  • Comportament interzis
  • Consumul de alcool sau substanţe interzise în incinta stadionului;
  • Fumatul în tribune (inclusiv ţigări electronice); permis doar în zonele special amenajate;
  • Scandări cu caracter rasist, xenofob, politic sau discriminatoriu;
  • Ameninţări, injurii, gesturi obscene, violenţă verbală sau fizică;
  • Distrugerea mobilierului, infrastructurii sau materialelor publicitare;
  • Staţionarea pe scări, căi de acces sau evacuare.
  • Elemente vizuale permise
    Drapele naţionale ale României şi Moldovei, pe suport flexibil (max. 1m lungime, 1cm diametru);
  • Bannere identitare ale facţiunilor, cu dimensiuni maxime de 2m x 1,5m.
    (Pentru bannere mai mari, este necesară aprobarea scrisă în urma şedinţei de cooperare din 05.09.2025)
