Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Moldovei, joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă amicală.

În conformitate cu prevederile legale, organizatorul de jocuri sportive stabileşte regulile de conduită în stadion.

Ce trebuie să știe spectatorii de la partida România – Moldova

Spectatorii care vor asista la această partidă, pe Arena Naţională, sunt obligaţi să se comporte în conformitate cu legislaţia românească şi cu regulile enunţate în acest text.

Încălcarea acestora poate duce la evacuarea contravenientului din interiorul stadionului, poate declanşa punerea în aplicare a interdicţiei de acces în arenele sportive din România şi poate atrage – după caz – răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.

Cele 4 meciuri directe

01.06.1996 București: ROMÂNIA – MOLDOVA 3-1 (3-0) amical

Marcatori: D.Petrescu (29), Gh.Popescu (37, 40) – Testimițanu (78)

Marcatori: Gh.Popescu (33), D.Petrescu (35), I.Dumitrescu (48), V.Moldovan (73), H.R.Niculescu (82) – Tabanov (87)

Marcatori: Mazilu (76), Mutu (88)

Marcatori: Moruțan (9), Drăguș (40), Cicâldău (61), D.Paraschiv (71p), Ad.Rus (88)

Bilanț: 4 jocuri, 4 victorii, golaveraj 15-2

Obligaţiile spectatorilor / Toţi participanţii la eveniment sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

Acces şi comportament general