Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist MILIARDAR din istorie. Ce avere are atacantul Portugaliei

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a bătut încă un record. Și nu la golurile date. Atacantul naționalei portugheze tocmai a devenit primul fotbalist miliardar din istorie după semnarea contractului cu Al Nassr la începutul acestui an, transmite CNN.

Ronaldo a evoluat la Real Madrid, Manchester United și Juventus, devenind unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie. După ce s-a mutat în Liga Profesionistă din Arabia Saudită din ianuarie 2023, a devenit cel mai bine plătit atlet sportiv din istorie, având salariul anual de 200 de milioane de dolari.

În iunie 2025, fotbalistul de 40 ani a semnat un contract de prelungire cu încă doi ani cu clubul saudit, aducându-i venituri mai mari de 400 de milioane de dolari. Averea fotbalistului a sporit la 1,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. El a mai colaborat și cu firme de vestimentație și încălțăminte, precum Armani și Nike.

Nu toată viața a fost însă blândă cu fotbalistul portughez. Ronaldo a crescut în sărăcie, pe insula Madeira. Pentru a se concentra pe fotbal, a abandonat școala de la vârsta de 14 ani. Era un băiat slab și timid, dar cu un talent înnăscut la fotbal, primind porecla „OZN”. Când s-a mutat pe continentul european, s-a făcut remarcat la Sporting Lisabona. În 2003, a fost transferat la Manchester United, iar la Real Madrid în 2009.

Atât de faimos a devenit Ronaldo că Aeroportul Internațional din Madeira a fost numit după el. El și-a sporit averea și prin investiții la Marques, bancă elvețiană, precum și la magazinul Louis Vuitton. El ar fi luat în considerare și achiziționarea unui club de fotbal – City of Padel din Lisabona.

Cristiano Ronaldo este cea mai populară persoană din lume pe Instagram. Are peste 660 de milioane de urmăritori.

Sursa Foto: Profimedia

